"La vita in diretta", le parole di Al Bano preoccupano i conduttori del programma

Non le manda di certo a dire il famoso leone di Cellino San Marco; si parla del cantante più apprezzato di tutta la Puglia, ovvero Al Bano, ex marito di Romina Power e di Loredana Lecciso. Nonostante il suo carattere, prevalentemente schivo e restio a concedere tante interviste, Al Bano, per un motivo o per un altro, si ritrova sempre sulle principali riviste di gossip.

Di recente il cantante pugliese si è spesso cimentato in vari concerti a scopo benefico, nel tentativo di dare il suo supporto e di fare la propria parte contro il Coronavirus, alleviando in qualche modo le sofferenze dei pazienti e le fatiche fisiche dei medici che hanno combattuto questa emergenza.

Non si è tirato indietro nemmeno questa volta il cantante, che ha concesso una simpatica esibizione nell’atrio principale dell’ospedale di Bari. Il cantante ha rilasciato da poco un’intervista al programma “La vita in diretta” condotto da Andrea Delogu e Marcello Masi, ed è stato proprio durante l’intervista che Carrisi ha fatto un’esternazione alquanto bizzarra, che ha messo in allarme i due presentatori.

Infatti durante l’intervista il cantante afferma: “Sto preparando un funerale“; la preoccupazione per il seguito della frase ha messo in allarme i due conduttori, che col fiato sospeso attendevano che Al Bano finisse la frase: “…e farò una grande festa per il funerale del Covid“, facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo.

Il cantante poi ha continuato la sua intervista, ribadendo ancora una volta la sua posizione: “Quando penso a quanti medici hanno dato la loro vita, devo dire, non si può restare indifferenti“. Al Bano è stato una delle tante persone che hanno subito gravi perdite economiche durante il periodo di Covid-19, tanto che le sue finanze sono andate in rosso per un certo periodo, dato che era impossibilitato a muoversi e fare i suoi concerti.

In ultimo il cantante ha rivelato anche la sua preoccupazione passata, soprattutto verso la sua famiglia: “La paura è per tutti in quei casi, perché stai combattendo con un elemento che sai che c’è ma non sai quando potrebbe attaccare“.