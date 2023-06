La vita in diretta, la madre di Alessandro Impagnatiello in lacrime: "Mio figlio è un mostro"

Alessandro Impagnatiello, nei giorni scorsi, ha confessato di essere stato l’esecutore dell’omicidio di Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi di suo figlio che doveva chiamarsi Thiago. Una vicenda che sta riunendo praticamente tutta l’Italia, poiché stanno nascendo svariate iniziative per portare avanti il ricordo di Giulia.

Su “GoFundMe“, una piattaforma di crowdfunding che consente alle persone di raccogliere fondi, i colleghi della sorella di Giulia Tramontano, di nome Chiara, hanno lanciato un’iniziativa per cercare di accumulare quante più donazioni possibili a sostegno della famiglia. Nel giro di pochissimi giorni 818 persone hanno deciso di fare una donazione arrivando a raccogliere quasi 14mila euro, che andrà direttamente alla famiglia di Giulia per coprire le ingenti spese causate da questa tragedia.

Le prime parole della madre di Alessandro Impagnatiello

La madre di Alessandro Impagnatiello, intervistato nel programma “La vita in diretta” condotto da Alberto Matano su Rai 1, in lacrime rivela di essere incredula per ciò che è successo: “Non oso immaginare i familiari di Giulia. Non lo voglio immaginare… La mamma Loredana è una persona fantastica. Alessandro è un mostro, lo so. Io le chiedo perdono, da madre, ma non so cosa fare. Io le chiedo perdono per aver fatto un figlio così, io chiedo perdono a tutta la famiglia”.

“Ale non era così credetemi. Io non ci credo ancora, non ci credo” ha affermato la madre di Alessandro in lacrime per poi aggiungere: “Ho sempre creduto ad Alessandro, perché lui era molto credibile. Io gli dicevo ‘Ale, tu mi devi dire qualcosa?’, eravamo io e lui da soli, ‘Mi devi dire qualcosa, Ale?’. Lui mi diceva ‘No, non ti devo dire niente… Mamma tu fidati di me’ ha detto, ‘dovete fidarvi di me, voi dovete fidarvi’. È un mostro e lo ripeterò sempre, lui è un mostro”.

Nel corso dell’intervista la donna rivela di aver iniziato a sospettare di Alessandro quando la scientifica scientifica non lo rilasciava, perché stavano iniziando a rilevare delle cose nella macchina. Non si riesce comunque a dare una vera e propria spiegazione per il gesto insano avuto da Alessandro, affermando come suo figlio sia impazzito e che abbia due personalità, cioè quella che conoscono la loro famiglia è una persona bella, mentre il mostro che era è quella persona l’ha tirata fuori nel giorno dell’omicidio.

La madre di Alessandro continua a chiedere spesso scusa alla famiglia Tramontano durante l’intervista, sottolineando che suo figlio è impossibile da perdonare. Infine lancia un appello finale: “Dì tutta la verità, ormai non puoi scappare da nulla. Hai rovinato tutti quanti, devi dire tutta la verità, perché lo meritiamo tutti. Giulia compresa, con Thiago. Tuo figlio, che non vedrai mai più, e non vedrai mai più Giulia perché quello che fai fatto, hai fatto schifo“.