La Vita in Diretta, Kledi Kadiu si racconta e ringrazia Maria De Filippi

Kledi Kadiu è ritornato in Italia e oggi, 4 gennaio 2018, è stato ospite della puntata de La Vita in Diretta condotta da Tiberio Timperi. Una bellissima intervista nella quale il ballerino ha parlato della sua vita ma soprattutto di Maria De Filippi ringraziandola per la fiducia dimostratagli “Negli anni è diventata un’amica” ha infatti chiosato l’ex professore di Amici.

Kledi infatti, appena arrivato in Italia, ha avuto la fortuna di diventare ballerino ufficiale prima con C’è posta per te e poi successivamente con il talent di Queen Mary riuscendo così ad entrare nel cuore di tutti i telespettatori affezionati ai programmi e non solo. In questi mesi oltretutto, Kledi ha partecipato come giudice di un altro talenti nella sua Albania intitolato Dance with me.

Sono passati molti anni da quando lui stesso ha deciso appunto di abbandonare la sua famiglia e partire alla volta dell’Italia. Con le lacrime agli occhi infatti, Kledi ha confessato a Tiberio Timperi di aver preso la nave per Bari e una volta arrivato nella città pugliese nulla per lui è stato facile. “Molti mi contestano il fatto che io parli sempre di questa storia della nave con cui sono arrivato in Italia…” ha rivelato infatti il ballerino sottolineando che per lui quel momento invece va ricordato perchè considerato come un po’ le sue radici.

Qualche mese fa, Kadiu ha deciso di convolare a nozze con Charlotte Lazzari dopo un fidanzamento di ben cinque anni. Nel 2016 i due sono anche diventati genitori di una bellissima bambina che insieme alla moglie è riuscita a cambiargli letteralmente la vita. A questo proprosito lo stesso ha voluto parlare del suo ruolo di papà e del timore nel vederla diventare grande.

“La lascerò libera di fare qualsiasi scelta nella sua vita…Se vorrò fare danza accetterò senza problemi, però questo è un mestiere assai difficile e che richiede tanta fatica…E non si sa neppure se uno ce la farà poi ad emergere…” ha svelato Kledi con la speranza di un futuro migliore per la sua piccola che forse diventerà una bravissima ballerina come il suo papà.