La Vita in Diretta, il bacio sulla labbra tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini: una scena fin troppo realistica

Colpo di scena nel corso dell’ultima puntata de “La Vita in Diretta” – in onda martedì 16 ottobre su Rai 1 – grazie all’inaspettata iniziativa di Tiberio Timperi, che prima di dare la linea a “L’Eredità” sul finale ha dato un bacio sulle labbra alla sua collega Francesca Fialdini, sorprendendo non solo la conduttrice ma anche milioni di telespettatori.

Un bacio da fotoromanzo quello tra Timperi e la Fialdini, a conclusione di uno spazio dedicato proprio al genere dei fotoromanzi, ma che in realtà forse voleva essere anche un messaggio per mettere a tacere le crescenti indiscezioni ed il gossip circa una presunta incompatibilità professionale tra i due celebri conduttori.

La Vita in diretta: Tiberio Timperi ha baciato sulla bocca la collega Francesca Fialdini

La scena regalata al pubblico televisivo di Rai 1 dai due celebri conduttori è apparsa a tutti molto realistica, così nel giro di poco tempo le malelingue del gossip e i leoni della tastiera sul web si sono scatenati nei commenti più disparati. Spazzate via le voci sui crescenti dissidi tra Timperi e la Fialdini, ora sembra che la situazione sia completamente ribaltata.

La pagina de “La Vita in Diretta” sul noto social network di condivisione d’immagine di Instagram è stata presa d’assalto dal popolo dei social che ora ipotizza che tra i due conduttori ci sia del tenero, tra i tannti i commenti si legge infatti: “si comincia per scherzo e, poi succede, nell’ambiente di lavoro” , ma anche “forse è lui il fidanzato segreto di Francesca?“.

Se c’è chi li vede bene insieme, ci sono anche i più critici e scettici che puntano il dito sulla scena del bacio sottolineando come per vincere la guerra degli ascolti contro Barbara D’Urso, Tiberio e Francesca sarebbero disposti a tutto. Sembrano quindi molto lontane le scaramucce dei primi tempi di conduzione, e chissà cosa ci riserveranno per le prossime puntate.