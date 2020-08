La Vita in Diretta Estate, Andrea Delogu scopre le gambe e mostra la cellulite in diretta

Durante la scorsa puntata de ‘La vita in diretta Estate‘ la nota conduttrice Andrea Delogu, ha deciso di compiere un gesto, molto significativo, capace di spiazzare tutti in studio. Da sempre la donna è molto attiva sulla delicata tematica dell’estetica, dell’accettazione del proprio corpo. La Delogu infatti ha sempre incentivato coloro che trovano difetti nel proprio fisico, ad imparare accettarsi.

In studio si era presentata l’occasione giusta per approfondire l’argomento, grazie all’ospite in trasmissione, l’estetista Cristina Fogazzi. La donna, da anni è portavoce di un messaggio molto sentito ed importante, divenuto poi un vero e proprio motto: “fate pace con il vostro corpo“. Messaggio, come accennato pocanzi, rivolto a tutti coloro che mitizzano fisici statuari e forme al di fuori della propria struttura fisica.

Durante lo svolgersi dell’intervista all’ospite in studio, la Delugo scopre le sue gambe, mostrandole in diretta tv, sottolineando la presenza di un piccolo buco sulle sue cosce, segno inconfondibile di cellulite e ritenzione idrica. Un gesto molto forte, ma allo stesso tempo anche molto spontaneo da parte della presentatrice, che ha tentato proprio di sensibilizzare le persone da casa, cercando di evidenziare ancora di più che la perfezione, nel suo significato intrinseco, non esiste.

L’estetica, soprannominata “cinica” Cristina Fogazzi, che da sempre si è fatta portavoce di questa tematica, ha poi aggiunto: “Il corpo ci capita in sorte, come gli occhi marroni, ma noi non siamo più in grado di accettarlo“. Chissà se questo messaggio, con l’aiuto anche della tv di stato, conquisti quante più persone possibili.

In ultimo la padrona di casa, in riferimento a tutti quei mariti, partner e fidanzati, che fanno notare e sottolineano le imperfezioni delle proprie donne, provocando solo un forte senso di insicurezza e di disagio, si rivolge in modo indiretto ma chiaro a tali donne: “Non potrebbero chiedere il divorzio immediato?“.