La Vita in Diretta, Elena Santarelli parla del figlio Giacomo e rivela: "Tutt’ora ho una sensazione di paura!"

Elena Santarelli ha deciso di partecipare alla puntata del 15 febbraio 2019 de La Vita in Diretta dove è tornata a parlare del figlio Giacomo e del tumore cerebrale che lo ha colpito a novembre 2017. La protagonista di ItaliaSi!, assieme al marito Bernardo Corradi, hanno infatti deciso di rendere pubblica la triste vicenda familiare per cercare di sensibilizzare il problema dei tumori infantili.

Oltretutto la coppia non ha tenuta nascosta la malattia del piccolo Jack anche per dare un esempio a tutti i genitori che, come loro, stanno affrontando una cosa molto dura da sopportare come la salute di un figlio. Solamente per questo motivo, da mesi, la conduttrice sta ricevendo soprattutto sui social moltissimi attacchi da parte degli hater che ancora oggi non la lasciano in pace.

A La Vita in Diretta invece Elena ha voluto portare la sua esperienza vissuta all’interno dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma dove è in cura il piccolo Jack. “Sai molto bene cosa significa essere mamma di un bambino ammalato” chiede la padrona di casa Francesca Fialdini mentre Elena risponde “Nel mio caso è un reparto di neuro-oncologia. Stiamo parlando di un tumore cerebrale, questa è la patologia che ha colpito Giacomo”.

“Tutt’ora ho una sensazione di paura, però credimi che all’inizio questa situazione era gigantesca. Come avere un vortice davanti, non riesci a respirare quando ti danno questa notizia” ha svelato la conduttrice di ItaliaSi! spiegando altresì che è riuscita ad andare avanti solamente attivandosi anche a livello sociale.

Ecco perchè assieme al marito Bernardo Corradi sono entrati a far parte del Progetto Heal, progetto che sostiene il lavoro di medici, infermieri e biologi che ogni giorno si adoperano per la cura e la ricerca soprattutto nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica. In studio viene mandato un video di bambini affetti da tumore ed Elena non può fare a meno di commuoversi “Non è facile vedere piccoli, grandi, adolescenti… senza capelli e con le flebo attaccate. È anche un lavoro interiore abbastanza forte”.