"La vita in diretta", dieci anni senza Lamberto Sposini in tv: il saluto di Alberto Matano

Tra i conduttori storici de “La vita in diretta” troviamo sicuramente Lamberto Sposini, che è stato al timone della trasmissione dalla stagione 2008/2009 fino al 29 aprile 2011. Il giornalista, poco prima dello speciale dedicato al matrimonio tra il principe William e Kate Middleton in diretta da Londra, viene colpito da un ictus e trasportato d’urgenza in ospedale.

Per tutto il mese di maggio del 2021 “La vita in diretta” va in onda con la conduzione della sola Mara Venier, che conduceva fino a quel momento le rubriche più leggere dedicate al gossip. L’attuale conduttrice di “Domenica In”, con grande professionalità, si prende anche i blocchi condotti dal suo collega, per poi essere affiancata nella successa stagione, partita nel 12 settembre 2011 da Marco Liorni.

Intanto dopo anni di riabilitazione, purtroppo rallentate a causa di una caduta nel 2015 che gli procura la frattura dell’omero, costringendolo così a ritirarsi definitivamente dal mondo televisivo, Lamberto Sposini recupera la funzione motoria e le facoltà cognitive ma soffre tutt’oggi di afasia (incapacità di esprimersi mediante la parola o la scrittura) e agrafia (disturbo neurologico). Il giornalista però in questi anni non è mai rimasto solo, siccome viene circondato dall’amore dei suoi amici e familiari.

Il saluto di Alberto Matano

A 10 anni dal tragico incidente il giornalista Alberto Matano, durante l’apertura della puntata del 29 aprile, ha voluto mandare un saluto a Lamberto Sposini. Si tratta di una breve dichiarazione quella rilasciata dal conduttore, ove per un momento sembra essere stato preso dall’emozione.

“Oggi voglio cominciare con un saluto ad un amico nostro e di voi telespettatori”, inizia così il discorso di Alberto Matano, che poi aggiunge: “Un giornalista che ha fatto la storia di questo programma. Voglio salutare con tutto il cuore Lamberto Sposini. Forza Lamberto, ti mandiamo un abbraccio. Noi siamo con te“. Un saluto che, come si può leggere sui social, commuove anche i fan del programma, da sempre affezionati a Lamberto Sposini.