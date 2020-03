"La vita in diretta", Cristina Parodi parla dell’isolamento delle figlie e del marito Giorgio Gori

Mercoledì 18 marzo Cristina Parodi è stato protagonista di un collegamento con la trasmissione “La vita in diretta”, che ha condotto per alcune edizioni. La giornalista ha fatto una chiacchierata con Lorella Cuccarini, nel corso della quale ha posto l’accento in merito alla situazione emergenziale, data dal Coronavirus.

In merito al Covid-19, la conduttrice ha parlato delle proprie figlie che si trovano in isolamento. Si è trattato di un’intervista a distanza ma, in qualche modo, la Parodi ha avuto la possibilità di fare ritorno nella trasmissione di cui è stata padrona di casa, in coppia con il collega Marco Liorni.

Le parole dell’ex presentatrice della trasmissione “La vita in diretta”

Ha continuato rivelando il motivo dell’isolamento delle proprie figlie, attraverso queste dichiarazioni: “Le mie ragazze sono in isolamento, dovranno starci ancora per qualche giorno, perchè sono rientrate dall’Inghilterra, le abbiamo fatte tornare appena abbiamo visto come si stava evolvendo la situazione”.

La Parodi si trovava nella sua casa e ha avuto modo di parlare del marito Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, alle prese con un compito molto complesso. Non è mancata la domanda da parte di Lorella Cuccarini a Cristina Parodi riguardante il marito. Questa è stata la risposta dell’ex presentatrice di “Domenica In” : “E’ sempre in comune, torna a casa solo per venti minuti, pranza e corre di nuovo in municipio, la sera, quando rincasa, spesso continua a ricevere telefonate fino a tardi”.

Allo stesso tempo Cristina Parodi ha spiegato che prova a stare vicino al consorte in questa emergenza nei limiti del possibile: “Cerchiamo di stargli vicino, è un momento difficile, ma non possiamo abbracciarlo, ora non si può”.