"La vita in diretta", Alberto Matano furioso: "Chiudete il collegamento"

Come ogni pomeriggio anche nel corso dell’ultima puntata di “La Vita in Diretta“, in onda a partire dalle 16.00 su Rai Uno, si è dedicato molto spazio al Covid-19 e alle conseguenza della pandemia sulla società e sugli italiani. Si è parlato come sempre dei morti e dei nuovi infetti, dei vaccini ma anche delle grandi difficoltà economiche incontrate dagli imprenditori; in primis, i ristoratori.

Proprio chi possiede un bar, un ristorante o un locale dove si prepara e serve cibo, infatti, fa parte della categoria più colpita dalla crisi conseguente alla pademia di Coronavirus. E così, in aperta protesta con le ultime disposizioni del governo, che impongono la chiusura dei locali nelle regioni rosse e arancioni (in quelle gialle è possibile servire solo il pranzo), alcuni ristoratori hanno deciso di aprire comunque, accettando di pagare eventuali multe.

Alberto Matano contro il ristoratore “no mask”

Così Alberto Matano, padrone di casa de “La Vita in Diretta” ormai da qualche anno, ha mandato un suo inviato a raccogliere la testimonianza di uno dei ristoratori che hanno aderito alla protesta. L’intervista, rigorosamente in diretta, come sottolinea il nome stesso del programma, è iniziata in maniera molto pacifica, con l’uomo che difendeva il diritto della propria categoria a potersi procurare da vivere, cosa che le nuove chiusure – le ennesime, per il loro settore – rendono impossibile.

Ad un certo punto, però, Matano si è reso conto che l’uomo non indossava la mascherina. Ha chiesto il motivo e il suo inviato gli ha spiegato che gli era stato chiesto, ma il ristoratore si era rifiutato di metterla. Quando Matano gli ha fatto notare che doveva farlo, perché è importante tutelare la propria salute e quella degli altri, l’uomo ha ribadito che lo avrebbe fatto quando la scienza avesse dimostrato che è proprio così.

Resosi conto di avere a che fare con uno dei cosiddetti “no mask“, persone che rifiutano di indossare la mascherina per i motivi più vari (tra loro c’è anche chi sostiene che il Covid non esista), il conduttore ha chiesto di chiudere il collegamento, riprendendo l’inviato perché doveva farglielo notare prima. Il ristoratore ha cominciato a parlare di “censura di Stato” così Matano, palesemente irritato, ha interrotto immediatamente il servizio.