"La vita davanti a sé", il nuovo film con Sofia Loren disponibile su Netflix

“La vita davanti a sé”, è ora disponibile su Netflix. Più di 190 paesi del mondo potranno accedere alla piattaforma e vedere il film con protagonista il premio Oscar Sophia Loren. Il film, definito “crudo, commovente, emozionante” da Netflix, è stato scritto da Ugo Chiti e da Edoardo Ponti, figlio della Loren, che ne ha seguito la regia.

“La vita davanti a sé”, adattamento del bestseller internazionale di Romain Gary “La vie devant soi”, un libro che ha avuto la prima pubblicazione nel 1975, dopo 45 anni viene adattato in un film da Palomar con la collaborazione di Artemis Rising Foundation, grazie anche al supporto di Regione Puglia, Puglia Promozione e Apulia Film Commission.

“Io Sì (Seen)”, il testo interpretato Laura Pausini, scritto insieme a Diane Warren e Niccolò Agliardi, musica di Diane Warren, lancia il film in un videoclip ufficiale diretto da Edoardo Ponti. Il film, ambientato a Bari, racconta la storia di Madame Rosa (Sophia Loren), una donna ebrea anziana, ex prostituta, la quale ha trovato un modo per sopravvivere nel periodo dell’anzianità ospitando nel suo appartamento, seppur piccolo, bambini in difficoltà, come in una sorta d’asilo.

Con qualche difficoltà, Madame Rosa accetta di prendersi cura, per un paio di mesi, di un dodicenne di strada piuttosto turbolento, di origini senegalesi: Momò. Non potevano essere tanto distanti i due protagonisti in quanto ad età, etnia e religione. Queste le ragioni di tanti conflitti relazionali nel primo periodo in cui i due sono chiamati a vivere insieme.

Tutto si appianerà quando Madame Rosa e Momò “si renderanno conto di essere anime affini, legate da un destino comune che cambierà le loro vite per sempre“, si legge in rbcasting.com. L’amicizia tra i due, fin poco prima inaspettata, diventerà profonda e costruttiva. Il cast è formato da Sophia Loren, Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri, Iosif Diego Pirvu, Massimiliano Rossi, Abril Zamora, Babak Karimi.