"La Talpa", saranno Tommaso Zorzi e Stefania Orlando a condurre

Dopo anni e anni di assenza dal piccolo schermo, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2021/2022 Piersilvio Berlusconi ha fatto sapere che il prossimo anno tornerà “La Talpa”. Il reality show è già andato in onda nei primi anni 2000 con 3 edizioni, salvo poi essere stoppato. Adesso però si è pronti per tornare e a quanto pare, non ci sarà Paola Perego alla conduzione.

L’azienda del biscione, che è leader nei reality show, ha deciso di cambiare completamente volto a “La Talpa” partendo proprio da chi presenterà il reality. Dunque, archiviata la parentesi Perego è tempo di nuovi volti e stando all’indiscrezione lanciata dal magazine “Novella 2000”, due sono i nomi bomba emersi per una co-conduzione davvero esplosiva.

Loro sono Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. I due gieffini sarebbero pronti a tuffarsi insieme in questa nuova avventura, dove Stefania dovrebbe condurre dallo studio mentre Tommy dovrebbe rivestire il ruolo di inviato. “Qualcuno ai piani alti lo dà per certo: Tommaso Zorzi e la sua amica Stefania Orlando sono la coppia di conduttori ideali per la nuova Talpa. Una sorta di conduzione investigativa che potrebbe dare ottimi risultati in un reality che fa leva sul tradimento“, questo quanto si apprende dalle pagine di “Novella 2000”.

Nella casa del GF Vip, Zorzi e la Orlando hanno stretto un legame profondo di amicizia e una volta usciti, non hanno mai nascosto la possibilità di avviare un progetto insieme. “La Talpa” potrebbe essere la vetrina giusta. L’esperienza di Stefania miscelata alla giovinezza e l’estro di Zorzi, per una conduzione simultanea che potrebbe portare a dei risultati interessanti.

Nulla è stato ancora ufficializzato, come potrebbe essere altrimenti. D’altronde il reality tornerà su Canale 5 solo nella primavera 2022 e dunque si ha tutto il tempo per pensare, valutare e imbastire eventualmente una trattativa. “La Talpa” è un reality show interessante e particolare e due nomi come quelli di Zorzi e la Orlando potrebbero conferire maggiore lustro al programma.