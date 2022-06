La talpa ritorna in TV grazie allo zampino di Maria De Filippi: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Le voci su “La talpa“, il format acquistato nuovamente da Mediaset nei mesi scorsi, non si sono mai placate. Fino a questo momento la rete sta puntando forte sul mondo dei reality show, avendo con se i diritti del “Grande Fratello“, “L’isola dei famosi” e di “Target“.

Secondo il sito “Tv Blog” finalmente la rete diretta da Pier Silvio Berlusconi ha deciso finalmente di programmare la nuova edizione de “La talpa”, che potrebbe andare in onda prima del previsto. Tra l’altro, sempre secondo le ultime voci, dietro a questa edizione potrebbe esserci lo zampino di Maria De Filippi.

Le ultime indiscrezioni su “La talpa”

Come rivelato da “Blogo” il reality condotto all’epoca da Paola Perego non dovrebbe andare in onda per sostituire “L’isola dei famosi” ma per essere affiancato insieme a quello di Ilary Blasi, un po’ come successo recentemente con il “La pupa e il secchione” e appunto “L’isola dei famosi”.

“Stavolta non ci sarebbe solo l’intenzione da parte dell’azienda fondata da Silvio Berlusconi, ma proprio la volontà di rimetterlo in onda questo reality” si può leggere su “Blogo” per poi aggiungere ulteriori dettagli: “La talpa tornerebbe in onda nella prossima stagione tv di Canale 5 ma attenzione e qui sarebbe la novità, non al posto dell’Isola dei famosi, ma insieme al reality condotto da Ilary Blasi. Per la prossima primavera dunque potremmo vedere in onda Isola e Talpa contemporaneamente, magari la prima per esempio di lunedì e la seconda di giovedì o di venerdì, a seconda delle esigenze di palinsesto del momento”.

Sempre secondo le indiscrezioni, Maria De Filippi sarebbe pronta a produrre il programma con la “Fascino PGT“. Negli anni l’azienda ha prodotto svariati programmi di Mediaset, tra cui “C’è posta per te”, “Amici di Maria De Filippi”, “Tú sí que vales” e il “Maurizio Costanzo Show”.