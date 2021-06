La Talpa può ritornare in onda: i diritti vengono acquistati da Netflix

L’ultima edizione de “La talpa“, precisamente la terza, è andata in onda nel 2008. Il reality condotto da Paola Perego insieme a Paola Barale, ha visto come vincitore Karina Cascella, che si posiziona davanti a Clemente Russo, Melita Toniolo, Pasquale Laricchia e la talpa, cioè il ‘sabotatore’ del gruppo Franco Trentalance.

In realtà nel 2009 la rete Mediaset ha messo nei palinsesti anche “La Tribù – Missione India”, un reality che ricalcava la linea de La Talpa con la stessa conduzione. Addirittura sul settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” erano usciti gli undici concorrenti formati da sette donne e quattro maschi con l’inviato Paolo Brosio, ma a causa di alcuni problemi il programma non è mai andato in onda.

Il ritorno de “La Talpa” dopo 13 anni

Negli anni sono molteplici le voci che hanno accostato “La talpa” come possibile new entry nei palinsesti di Mediaset, ma per vari motivi Canale 5 non ha mai voluto puntare sul reality show. Tuttavia, come riportato dal blog di Davide Maggio, Netflix ha deciso di acquistare i diritti del programma e quindi potrebbe andare in onda prossimamente sulla piattaforma di streaming.

Ecco cosa riporta Davide Maggio in merito a questa notizia: “Netflix ha acquistato i diritti a livello globale del format. Tradotto in parole povere se La Talpa dovesse tornare nel Belpaese potrebbe tornare proprio sulla piattaforma streaming. Un’ipotesi da non scartare visto che in Italia, a differenza di Spagna, Gran Bretagna o Stati Uniti, Netflix non ha ancora stremmato intrattenimento originale”.

Si tratta comunque di una voce non confermata, e quindi la notizia va presa con le dovute attenzioni. Tuttavia, proprio per la nostalgia provata dai telespettatori, a oggi non sarebbe un’utopia vedere “La talpa” su Netflix, con il servizio di streaming che potrebbe investire sulla trasmissione per aumentare i propri utenti in Italia (nel nostro paese ci sarebbero 3,78 milioni di clienti abbonati al sito di Reed Hastings).