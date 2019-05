"La Talpa" potrebbe ritornare in tv. Magnolia acquista i suoi diritti

Tuttavia, in queste ore, sul web sta girando una nuova indiscrezione. Stando a quando scrive “Blog Tv Italiana“, Magnolia ha acquistato i diritti de “La Talpa”, reality show andato in onda su Rai 2 nella prima edizione, svoltasi nel 2004, e su Italia 1 nelle successive due edizioni, trasmesse nel 2005 e nel 2008, condotte tutte da Paola Perego.

Lo scopo del gioco è quello di trovare la talpa, che si nasconde tra i concorrenti. Il pubblico, grazie al televoto, può creare una lista dei sospettati. La persona che riceve più voti da casa deve effettuare una specie d’interrogatorio, mentre il gruppo effettua le nomination. Il test viene eseguito con su dieci domande tra i concorrenti sospettati, ed in caso di parità si controlla il battito cardiaco.

Il blog scrive così su questa indiscrezione: “Stando a quanto ci risulta, infatti, in data 22 maggio 2019 la società di produzione milanese Magnolia TV ha acquisito i diritti di realizzazione de La Talpa sul territorio italiano. L’acquisizione del format è stata siglata con una società televisiva che opera nella regione geografica del Benelux”.

La messa in onda

Al momento, restano ancora molti interrogativi sul motivo dell’acquisto di questo reality show. Non va escluso che “La Talpa” possa prendere il posto di “Pechino Express 8“. Carlo Freccero, il direttore di Rai 2, vorrebbe sostituire Costantino della Gherardesca con Simona Ventura, ma quest’ultima, almeno ad oggi, vuole concentrarsi solamente su “The Voice of Italy“, rischiando di far rimandare il tutto per il 2020.

In una vecchia intervista al sito di “Panorama“, Paola Perego ha rivelato che sarebbe pronta a ritornare alla conduzione di una edizione de “La Talpa“, poiché ai tempi si parlava già di un possibile interessamento da parte di Carlo Freccero al reality show. Resta comunque viva l’ipotesi che il direttore di Rai 2, grazie alla profonda stima che prova per Simona Ventura, scelga di far condurre a lei il programma.