La Talpa, Paola Perego spera in un ritorno del reality show

Secondo alcuni rumors, La Talpa, il reality che ha avuto grande successo andando in onda per tre edizioni nel 2004, 2005 e 2008, potrebbe tornare. Una dimostrazione in tal senso l’ha fornita la conduttrice storica, ovvero Paola Perego, la quale, anche in base al consenso dei social, avrebbe aperto questa strada alla possibilità di una nuova edizione.

Intervistata da Il Tempo, la conduttrice ha ammesso di essere pronta al ritorno di questo reality con lei nuovamente alla conduzione. D’altronde, anche i fan sui social gradirebbero che fosse collocato nei palinsesti Rai e, a tal proposito, sono vari i gruppi che chiedono, con insistenza, una nuova edizione. La stessa Perego si dice concorde e ammette che “Secondo me potrebbe funzionare ancora oggi. C’è tanta voglia di Talpa”.

Una nuova edizione di questo reality che, negli anni scorsi, ha avuto tanto successo e clamore, dovrebbe essere trasmesso su Rai 2, ma la sola e unica decisione spetta al direttore di rete, ovvero Carlo Freccero, il quale deve capire se ci sono i fondi economici necessari per riportarlo in prima serata. Lo stesso Freccero, in occasione dei nuovi palinsesti di Rai 2, aveva parlato di un budget alquanto ridotto.

A parte “La Talpa”, la conduttrice si gode il grande successo della seconda edizione di “Non disturbare”, una serie d’interviste realizzate a diversi personaggi dello spettacolo che hanno catalizzato l’attenzione dei telespettatori durante la seconda serata di Rai 1 e che sono andate in onda dal 2 luglio al 6 agosto. Le interviste sono state apprezzate particolarmente proprio perché sono riuscite a raccontare e a svelare il lato umano dei protagonisti, cosa che ha riempito d’orgoglio la stessa conduttrice.

Inoltre, sogna di riuscire a portare queste interviste anche durante la stagione invernale, magari una sera a settimana. Le piacerebbe riuscire a raccontare o intervistare donne che sono eccelse nel loro campo, come Samantha Cristoforetti o Federica Angeli. Oltre a parlare del lavoro, svela qualcosa di sé parlando delle condizioni di salute difficili del padre e del fatto che lei stessa abbia sofferto di attacchi di panico, ma che ora quella pagina è terminata e si dice pronta a iniziarne una nuova.