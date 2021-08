La talpa, Barbara D’Urso possibile conduttrice: l’indiscrezione

Durante la presentazione dei palinsesti di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato in maniera piuttosto inaspettata il ritorno su Canale 5 de “La talpa“. Il reality show nelle ultime due stagione è stato trasmesso su Italia 1 con la conduzione di Paola Perego, mentre l’esordio viene affidato ad Amanda Lear su Rai 2.

Proprio Paola Perego, in una recente intervista, ha rivelato che ritornebbe più volentieri alla conduzione de “La talpa” ammettendo di sentirsi un po’ gelosa dal possibile cambio al timone. La conduttrice, nonostante si sia chiaramente offerta per per far parte della quarta edizione del reality show, è attualmente impegnata in Rai con “Citofonare Rai 2“, il nuovo programma domenicale dell’azienda di Viale Mazzini.

Le nuove voci su “La talpa”

A oggi non si conosce il nuovo conduttore de “La talpa”, anche se i nomi fatti sono davvero tanti. Secondo l’ultima indiscrezione di “Tv Blog” però Mediaset starebbe pensando in maniera seria ad affidare il timone del programma a Barbara D’Urso, orfana sia di “Live – Non è la D’Urso” che “Domenica Live”.

“Mediaset starebbe vagliando una ‘pazza idea’ per quanto riguarda la conduzione della trasmissione” rivela il sito che poi aggiunge: “Nelle scorse ore, infatti, sarebbe stato fatto il nome di Barbara d’Urso. Un nome clamoroso non soltanto perché permetterebbe a Carmelita di tornare in onda in prima serata, dopo la chiusura di Live-Non è la d’Urso e la scomparsa dai palinsesti del Grande Fratello Nip”. Per il sito questa decisione verrebbe presa anche per fare uno sgarbo a Lucio Presta, compagno di Paola Perego, che da anni si sta scontrando con la D’Urso.

Ovviamente si tratta solamente di una indiscrezione, ma la D’Urso effettivamente sembra essere libera per potersi rimettere nuovamente in gioco per un reality show. Insieme a lei ci sarebbe anche Elisa Isoardi, che dopo essere stata presa da Mediaset per partecipare a “L’isola dei famosi” non ha ricevuto nessun programma da condurre.