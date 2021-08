"La Talpa", Barbara d’Urso nuova conduttrice: obbligata da una clausola contrattuale

Nelle ultime ore è circolata la clamorosa notizia, secondo la quale Barbara d’Urso sarebbe la nuova conduttrice de “La Talpa”. Il reality show tornerà la prossima primavera e andrà in onda su Canale 5. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2021/2022, Piersilvio Berlusconi aveva ufficializzato il ritorno del programma, acquistandone i diritti, senza però aggiungere dettagli.

Adesso qualche elemento in più è trapelato. Orfana di “Domenica Live” e “Live – non è la d’Urso” e con “Pomeriggio Cinque” fortemente ridimensionato, la d’Urso è in cerca di riscatto e a quanto pare, “La Talpa” farebbe al caso suo. In realtà dietro ci sarebbe dell’altro. Riavvolgendo il nastro e richiamando alla memoria l’ultima intervista rilasciata dalla conduttrice campana per il Corriere della Sera, qualche indizio lo aveva lasciato fuori uscire.

Barbara aveva ammesso di aver parlato a lungo con Piersilvio, di essere in una fase di transizione e di trovarsi d’accordo con lui su tutta la linea. La d’Urso aveva inoltre aggiunto che era in programma per lei una prima serata. Un progetto ancora in fase embrionale, ma comunque esistente. Bene, “La Talpa” andando in onda solo nella primavera 2022, è assolutamente tutta da fare.

Dietro tutto ci sarebbe un retroscena adesso svelato, ovvero una clausola contrattuale. Sembrerebbe che nel contratto che la d’Urso ha con Mediaset, ci sarebbe l’obbligo di condurre un reality show. Il “Grande Fratello Nip” ormai è fuori dai giochi, l’edizione Vip vede Alfonso Signorini saldamente al timone, per cui resta solo “La Talpa”. “L’isola dei famosi” pare sia stata messa in soffitta per un anno e dunque, non ci sarebbe altro.

A svelare la notizia è stato TvBlog. Dal portale si apprende: “La ‘pazza idea’ di Barbara d’Urso, stando alle indiscrezioni da noi raccolte, non sarebbe stata bocciata dai vertici Mediaset, nei cui ambienti si dice che nel contratto della stessa d’Urso sarebbe messa nero su bianco la conduzione di un reality“. Inoltre, ci sarebbe anche la questione Lucio Presta e Paola Perego, ma questo esula dalla storia della clausola.