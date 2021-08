La talpa, Barbara D’Urso non condurrà il reality show: l’indiscrezione

Nelle ultime settimane si è parlato di Barbara D’Urso come possibile conduttrice de “La talpa“, la trasmissione che ritorna nuovamente nei palinsesti di Canale 5 dal 2022. Le voci sono uscite per via di una presunta clausola sul contratto della Barbarella in cui sarebbe previsto la conduzione di un reality.

Oltre a questa fantomatica clausola questa possibilità le avrebbe dato anche l’occasione di ritornare nuovamente in prima serata. Infatti, come annunciato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, sono stati cancellati “Live – Non è la D’Urso” e “Domenica Live“, mentre alla D’Urso a oggi rimane solamente con la conduzione di “Pomeriggio Cinque”.

La verità dietro le voci su “La talpa”

Giuseppe Candela, nella rubrica “A lume di Candela“, ha voluto commentare le voci sulla D’Urso come possibile conduttrice de “La talpa”. Il sito “Dagospia” avrebbe avuto un contatto con i dirigenti Mediaset, in cui hanno smentito nettamente le ultime voci sul suo conto.

“Fonti Mediaset non confermano l’ipotesi a Dagospia, dopo anni la conduttrice è stata ridimensionata, improbabile dunque che possa esserle affidato un titolo di punta” rivela Giuseppe Candela ove poi rivela che attualmente la rete starebbe pensando solamente al “GF Vip”: “Chi ci sarà alla conduzione? È una domanda che a Cologno Monzese non si stanno facendo perché prima bisognerà capire il periodo di messa in onda. Con lo scontato allungamento del Grande Fratello Vip e gli accordi già presi per L’Isola dei Famosi, La Talpa potrebbe sbarcare su Canale 5 non prima dell’autunno 2022“.

Dalle parole riportate dal sito diretto da D’Agostino quindi a oggi in Mediaet non starebbero pensando al futuro de “La talpa” e quindi neanche la conduttrice è stata scelta. Di certo non mancano le candidate poiché Paola Perego, seppure ha un contratto con Mamma Rai, ha ammesso che ritornerebbe volentieri alla conduzione del reality.