La Talpa, 5 conduttrici in lizza: i loro nomi

Come annunciato durante i palinsesti Mediaset la nuova edizione de “La Talpa” si farà e a produrlo sarà Maria De Filippi con la sua “Fascino P.G.T”. Con la Queen Mary dietro le quinte si stanno studiando delle novità già a partire dai nomi dei conduttori.

In molti sperano nel ritorno di Paola Perego, dal momento che è uno dei volti storici del reality show. Tra l’altro la diretta interessata non ha mai nascosto di essere pronta a riprendere il timone de “La Talpa” se si dovesse presentare l’occasione: “La rifarei di corsa, assolutamente. Anzi, se la facesse un altro, sarebbe come se mi strappassero un figlio”.

Le ultime notizie su “La Talpa”

Tuttavia sembra essere piuttosto difficile rivedere Paola Perego, con Maria De Filippi che sta valutando alcuni dei suoi nomi più fidati. In una recente intervista ha comunque voluto chiarire il suo ruolo, sottolineando come i diritti siano stati acquistati da Pier Silvio Berlusconi e di aver ricevuto la richiesta da parte dell’amministratore delegato di svecchiare un po’ il format grazie a delle nuove idee.

Intanto, come riportato testualmente dal settimanale “Nuovo Tv” diretto da Riccardo Signoretti, in cima alla lista dei desideri ci sarebbe Silvia Toffanin. Negli anni Maria avrebbe voluto darle sempre uno spazio maggiore su Canale 5, provando senza successo a farla conduzione l’edizione dedicata ai personaggi famosi di “Amici”.

Gli altri nomi nella lista sono quelli di Belén Rodríguez, che ha potuto conoscere grazie a “Tú sí que vales”, Anna Tatangelo e Stefania Orlando. Tra gli inviati invece sono presenti Stefano De Martino che potrebbe formare una coppia perfetta proprio con l’influencer argentina, e Filippo Bisciglia.

Un altro nome valutato da Maria De Filippi, come riportato da “Gossip e TV”, è quello di Simone Ventura: “Il volto Rai ha già assicurato sui social network di non essere interessata al progetto ma data la sua lunga amicizia con Maria De Filippi non è escluso in futuro un repentino cambio d’idea”.