La Talpa 2019: Pamela Prati tra i possibili concorrenti

Dopo anni di assenza dal piccolo schermo, potrebbe tornare in onda il reality show “La Talpa”. A quanto pare, l’azienda Magnolia avrebbe acquistato i diritti del reality, che potrebbe tornare in onda, questa volta sulle reti Rai, invece che sulle reti Mediaset. A condurre la nuova edizione in onda a settembre 2019, su Rai 2 ci sarà Paola Perego, come era successo nel lontano 2008. Il nuovo reality andrebbe a sostituire “Pechino Express”, programma in onda su Rai 2, molto seguito dal pubblico italiano.

Per quanto riguarda il cast, non vi è alcuna certezza, ma alcuni hanno ipotizzato, la partecipazione della showgirl Pamela Prati, che in queste settimane, è stata al centro del caso: Mark Caltagirone, l’imprenditore che avrebbe dovuto sposarla ma che poi si è scoperto che era inesistente. La notizia è stata uno shock per la showgirl, che a quanto pare, deve ancora riprendersi da tale notizia.

Con il ritorno del reality show “La Talpa 2019”, i fan di Pamela Prati, nelle ultime ore, avrebbero chiesto che la loro beniamina dovrebbe far parte del cast per riprendersi dalla brutta vicenda che l’ha vista come protagonista. Questo reality potrebbe aiutare la showgirl sarda a lasciarsi tutto alle spalle, visto, che solo pochi giorni fa ha ammesso che il suo futuro sposo Mark Caltagirone non esiste. Da tale notizia, la showgirl n’è uscita veramente malconcia, visto che con il fittizio imprenditore avrebbe fatto progetti di vita molto importanti, come il matrimonio.

La rivelazione shock ha diviso il pubblico da casa. La maggior parte crede, appunto, che Pamela Prati abbia deciso e preparato tutto a tavolino per tornare sulla scena, visto che per molti anni è stata lontano dalla televisione, altri invece, sono del parere che sia stata manipolata dalle due manager che la seguivano.

La partecipazione al reality “La Talpa 2019” potrebbe, aiutare Pamela Prati ad uscire dalla brutta situazione in cui è finita insieme alle sue manager, e farle, magari, ritrovare la stima e la fiducia del pubblico da casa, dopo tutto quello che si è scoperto nelle ultime settimane sul caso Mark Caltagirone.