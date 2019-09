"La Strada Di Casa 2", puntata del 17 settembre: Lorenzo e Irene pronti a convolare a nozze

Ritorna sul piccolo schermo una fiction che, nelle precedenti stagioni televisive, ha ottenuto un successo importante in termini di ascolti. Si tratta de “La Strada Di Casa 2” che vede come protagonista l’attore Alessio Boni per la regia di Riccardo Donna.

Alessio Boni si è messo a confronto con un personaggio inedito, ma è evidente che ha la capacità di poter interpretare qualsiasi figura senza alcun tipo di problema in quanto vanta un carriera piena di successi.

Le nozze tra Lorenzo e Irene, un momento coincidente con l’uscita dal carcere di Fausto

Le anticipazioni rivelano che, nella seconda puntata in onda martedì 17 settembre alle ore 21:25, Fausto attenderà il giorno per riabbracciare i familiari in quanto sono passati tre anni dalla sua reclusione. Ci sarà l’occasione per la reunion familiare per via di un evento che creerà grande emozione. Arriverà il giorno delle nozze di Lorenzo e Irene che si volevano sposare da molto tempo ma hanno atteso l’uscita dal carcere di Fausto.

Quest’ultimo è un uomo libero e sarà felice di prendere parte a questo evento. In chiesa si vivranno momenti di gioia per il matrimonio ma gli invitati cominceranno a incuriosirsi a causa della presenza di Fausto che cercherà di evitare un confronto.

Questa situazione spingerà l’uomo a non cambiare atteggiamento ma riuscirà a parlare solamente con una persona corrispondente al nome di Mauro, con il quale ha condiviso l’esperienza della cella. Il rapporto tra i due amici diventerà sempre più stretto, dopo che Mauro riceverà l’impiego di lavoro in Cascina. Nel frattempo si vivranno attimi di tensione per via dell’assenza di Irene che non arriva in chiesa.