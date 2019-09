La Strada di Casa 2, anticipazioni terza puntata di mercoledì 1° ottobre

La fortunata fiction di Rai1 “La strada di casa 2“ continua ad ottenere ottimi ascolti, la seconda puntata infatti ha totalizzato 3.953.000 spettatori e il 17.5% di share, battendo il film di Canale5 “Cado dalle nubi” di Checco Zalone. I personaggi interpretati da Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere e Sergio Rubini quindi continua ad appassionare i telespettatori con le loro storie.

Per quanto riguarda la trama, la storia della famiglia Morra e di tutti gli altri protagonisti è iniziata con un colpo di scena, Irene, la fidanzata di Lorenzo Morra, è scomparsa ed il ragazzo è stato accusato di omicidio e occultamento di cadavere. Da quel momento il padre Fausto, con l’amico Ernesto Baldoni, hanno iniziato a cercare la ragazza poichè non hanno mai creduto alla versione della polizia.

Nella seconda puntata invece, grazie alla testimonianza di Viola, che ha visto la ragazza comprare dei farmaci, e alla scomparsa di un bambino che viveva nella stessa casa famiglia dove Irene faceva volontariato si riaccende la speranza di ritrovare la ragazza sana e salva.

Tali speranze tuttavia verrano meno nella terza puntata. Mercoledì 1° ottobre infatti andrà in onda una puntata ricca di colpi di scena: innanzitutto Fausto verrà a conoscenza di un biglietto d’addio scritto da Irene in cui la ragazza appare distrutta per il tradimento, in secondo luogo il commissario Leonardi sarà in possesso di un video sconvolgente in cui si nota la fidanzata di Lorenzo gettarsi nel fiume. Tutta la famiglia Morra quindi ritorna nell’incubo da cui sembrava uscita ed inoltre, a complicare le cose, ci saranno i problemi con il birrificio.

L’infezione della loro birra infatti si scoprirà essere opera di un sabotaggio e padre e figlio ritengono che gli autori di tale atto sono Emma e Mauro. Per quanto riguarda gli altri personaggi invece Gloria teme di essere malata di Alzaheimer, mentre Valerio e Giulia sono molto preoccupati per il figlio, il bambino infatti è molto irrequieto per la sua situazione familiare e finirà all’ospedale.