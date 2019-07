La storia di Nilde Iotti con protagonista Anna Foglietta

I palinsesti Rai della prossima stagione sono ricchi di tanti programmi, giochi e fiction. Tra le novità, vi è sicuramente una docu-fiction che racconta la storia di Nilde Iotti, la prima donna Presidente della Camera dei Deputati che andrà in onda a partire dall’autunno. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa fiction e questa donna straordinaria.

Nilde Iotti è una figura importantissima della Repubblica e anche della società italiana che la Rai ha deciso di far rivivere sullo schermo raccontandone la storia con protagonista Anna Foglietta. La docu-fiction si intitola “Storia di Nilde” e racconta la figura di questa donna fin da quando è stata eletta Presidente della Camera dei Deputati nel 1979.

Una fiction che racconta i suoi primi passi in politica, l’adesione alla Resistenza, la partecipazione all’Assemblea Costituente in cui decise che anche le donne potevano accedere alla Magistratura e anche l’inizio dell’attività in Parlamento. Una fiction che descrive i momenti cardine e salienti della sua vita e della carica di Presidente della Camera dei Deputati che ha ricoperto dal 1979 sino al 1992.

Proprio Anna Foglietta indossa i panni di Nilde Iotti. L’attrice è conosciuta e molto apprezzata in quanto ha lavorato nella fiction “La mafia uccide solo d’estate”, oltre ad aver condotto il DopoFestival della scorsa edizione insieme a Rocco Papaleo. Inoltre, ha ottenuto da poco il Nastro d’Argento per la sua performance in Un giorno all’improvviso come Miglior attrice protagonista. Un ruolo impegnativo e importante per lei che la aiuterà a farsi conoscere ancora di più.

La docu-fiction, diretta da Emanuela Imbucci, non si concentra solo sul suo ruolo in politica, ma anche sulla sua sfera privata e la relazione con Palmiro Togliatti, che non è mai stata accettata dall’opinione pubblica dal momento che il politico era già sposato e l’Italia degli anni ’60 non era particolarmente favorevole a questa unione.

Una unione che ha portato i due a creare una famiglia di cui si racconterà nel progetto Rai. Una docu-fiction che racconta tutta la sua vita, la politica, l’amore per Togliatti, ma anche il referendum della Legge sul Divorzio sino all’elezione di Presidente della Repubblica, ch è stata una vera svolta nella storia del nostro paese.