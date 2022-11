"La Signora del West": 24 anni dopo i protagonisti di nuovo insieme in un film natalizio

Ascolta questo articolo

Sono passati più di 20 anni dalla fine de “La signora del West“, iconica serie televisiva trasmessa in Italia tra il 1995 ed il 1999 sulla Rai. Nello show, la dottoressa Michaela Quinn aveva aperto il suo ambulatorio in un paese di frontiera del west, Colorado Springs, incontrando il nativo americano Cheyenne Byron Sully.

A 24 anni dall’ultima messa in onda in America della serie, i due attori protagonisti si sono riuniti davanti alle telecamere per girare un film natalizio. L’attrice britannica Jane Seymour, che ha oggi 71 anni, e l’attore americano Joe Lando, che he ha 60, hanno girato insieme un film per la televisione a tema natalizio intitolato “A Christmas Spark“.

Il film sarà presentato in anteprima sul canale americano Lifetime domenica 27 novembre 2022, e racconta la storia di una donna rimasta senza marito. La sinossi recita: “‘Recentemente vedova, Molly ha perso la sua gioia di vivere e ha rinunciato a ritrovare l’amore. Ma quando decide di andare a trovare sua figlia per Natale, non ha idea di quale magia natalizia sia in serbo per lei. Come ex insegnante di recitazione, Molly assume con riluttanza l’incarico di dirigere il corteo natalizio della città e presto si ritrova ad innamorarsi del suo protagonista, Hank, lo scapolo più ambito della città”.

È stata Jane ad avere l’idea di portare Joe nel cast del film, e dopo aver letto il copione, l’attore è stato entusiasta di tornare a recitare a fianco della Seymour in quello che definisce “uno dei migliori film di Lifetime che abbia mai letto“. Il film, promettono i due, riporterà sul piccolo schermo l’elemento intangibile tra i due che rese un successo il telefilm. “L’alchimia è qualcosa che non puoi produrre. Succede e basta, ed è successo con Jane e me“.

Gli attori confermano di essere disposti a riprendere i personaggi del Dottor Mike e di Sully, ma solo se il copione fosse al pari o migliore dello show originale. Lando spiega inoltre che, a causa di un incendio, la città nella quale “La Signora del West” veniva girato è andato distrutto qualche anno fa.