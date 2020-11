La serie "DOC – Nelle tue mani 2" , ecco tutte le anticipazioni sulla seconda serie della fiction di Luca Argentero

La serie “DOC – nelle tue mani” trasmessa da Raiuno ha riscosso moltissimo successo e non solo in Italia, in queste settimane ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori che hanno seguito tutte le dinamiche del dottore Andrea Fanti (Luca Argentero) e di tutti i suoi colleghi, apprezzando la capacità di Andrea di rinascere e di migliorarsi come medico e come persona riscattando ciò che era prima dell’aggressione.

Sono molti i protagonisti di questa serie tra cui Alberto Malanchino che interpreta il dottor Gabriel Kidane, uno specializzando di origine etiope con un passato molto sofferente e che sta cercando di migliorare il più possibile le sue competenze mediche sfruttando anche la sua grande ambizione.

Il dottor Gabriel Kidane è stato intervistato da “fanpage.it“, in questa intervista ha rilasciato alcune anticipazioni sulla seconda stagione della serie “DOC – nelle tue mani”. La prima anticipazione è stata la conferma della seconda stagione proprio come era stato già precedentemente dichiarato da Francesco Arlanch, che è colui che ha scritto la serie insieme a Viola Rispoli. La seconda serie è attualmente in fase di scrittura e l’idea è quella di iniziare a registrare nel mese di marzo, covid permettendo, per scoprire quello che accadrà bisogna avere ancora un po’ di tempo.

La prima grande anticipazione riguarda il fatto che all’interno di “DOC – nelle tue mani 2” si vivrà l’emergenza sanitaria coronavirus. Arlanch, lo scrittore della serie, ha dichiarato che: “essendo una serie ambientata nella Milano contemporanea, il covid-19 ne farà parte, non posso anticiparvi in che forma e misura, Ma se c’è una cosa che caratterizza doc è che è ambientato nella modernità. Non raccontarlo sarebbe un segno di scarsa responsabilità e non renderemo onore al lavoro dei medici di fronte a questa emergenza globale che hanno vissuto“.

Malanchino ha raccontato che il suo personaggio, Gabriel, sta vivendo un rapporto particolare con Elisa e questo rapporto avrà un’evoluzione fino all’ultimo secondo e nell’ultima puntata della prima serie ci saranno molti punti in sospeso che dovranno essere affrontati nella seconda serie.