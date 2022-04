"La scogliera dei misteri": trama e anticipazioni della nuova serie Rai

Cosa ne pensa l’autore

Carola Mulfari - In questa primavera costellata da fiction e serie tv italiane ciò che mancava era proprio una produzione internazionale, che desse una ventata di aria nuova alla lunga tradizione Rai, basata per lo più sulle fiction nostrane, che hanno ottenuto negli ultimi anni una grande fortuna. Una novità, questa, che abbraccia anche un pubblico diverso da quello che solitamente transita e sosta sulle reti Rai, ma per sapere se verrà accolta positivamente non ci resta che aspettare la messa in onda della prima puntata della miniserie, prevista per martedì 12 aprile.