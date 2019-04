"La sai l’ultima?", svelato il conduttore: l’indiscrezione

In queste ultime settimane Mediaset sta provvedendo a formare il cast dei nuovi concorrenti che parteciperanno a La sai l’ultima?, il noto programma di barzellette che dopo ben 11 anni è pronto a ritornare su Canale 5 per divertire il pubblico da casa nell’imminente estate.

Questo programma ha accompagnato milioni di telespettatori nel corso degli anni 90 con risate assicurate; la prima edizione fù trasmessa nel 1992 e il format si basava su una gara tra barzellettieri che, nel corso di ogni puntata, si sfidavano proponendo barzellette. In ogni appuntamento, il pubblico in sala eleggeva il vincitore mediante il meccanismo degli applausi che venivano misurati attraverso “l’applausometro”. In alcune edizioni in dei piccoli frangenti arrivavano anche alcuni ospiti famosi che avevano il compito di raccontare le barzellette o di essere intervistati brevemente.

Tra i conduttori del programma, ideato da Gigi Reggi, vanno ricordati Pippo Franco, Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Pamela Prati e Natalia Estrada, tuttavia, nonostante il successo verificato, nel 2008 però, malgrado la bella conduzione di Lorella Cuccarini e Massimo Boldi, visto i riscontri negativi in termini di ascolti, è stata mandata in onda l’ultima edizione.

Quest’anno i vertici Mediaset hanno deciso di rilanciare il programma dopo una lunga pausa durata ben 11 anni e stando i rumors è stao scelto un conduttore di tutto rispetto.

Un mese fa si era parlato molto dei possibili conduttori del format, e tra i nomi papabili erano stati fatti quello di Ilary Blasi e Teo Mammuccari; una coppia già solida anche grazie a Le Iene, tuttavia, si la notizia si è poi rivelata essere una bufala.

Ad oggi secondo alcune fonti, il conduttore che è stato scelto al timone del programma pare essere Ezio Greggio; l’artista con la sua esilarante simpatia potrebbe rilanciare molto bene il programma.

Al momento non resta che aspettare ulteriori notizie anche da parte di Mediaset che confermeranno la sua partecipazione come conduttore nel programma.