"La Sai l’Ultima?", salta la conduzione di Ilary Blasi e Teo Mammucari. l’indiscrezione

Dopo più di 10 anni dall’ultima edizione,ritorna “La sai l’ultima?” storico programma degli anni ’90 di Canale 5 che andrà in onda in estate anche se non vi è ancora una data ufficiale, sembrava certo invece chi fossero i conduttori: Ilary Blasi e Teo Mammucari.

La conduttrice del “Grande Fratello Vip” e il giurato di “Tu si que vales” hanno già lavorato insieme nel programma “Le Iene”, sono una coppia già rodata e personaggi molto amati e apprezzati dal pubblico sul quale si puntava per rilanciare il programma, in realtà però è notizia dell’ultima ora che la loro conduzione potrebbe essere saltata quindi il programma sarebbe ancora senza conduttori ufficiali.

“La sai l’ultima?” programma molto seguito negli anni ’90, è andato in onda per diverse edizioni alternando vari conduttori tra i quali Gerry Scotti, Pippo Franco, Pamela Prati, Gigi Sabani e Natalia Estrada, l’ultima edizione risale al 2008 ed era condotta da Massimo Boldi e Lorella Cuccarini, gli ascolti però furono bassi, pari al 15% di share,e il programma fu sospeso dopo la quarta puntata.

Con il ritorno de “La sai l’ultima?” Mediaset continua a riproporre programmi di successo anni ’90 rispolverandoli, anche se non sempre gli ascolti premiano questa scelta. Infatti il “Grande Fratello” non riesce a raggiungere gli ascolti sperati così come “L’isola” mentre “La pupa e il secchione” è stato spostato a data da destinarsi ed anche “Scherzi a parte” condotto da Paolo Bonolis questo autunno è stato sempre superato negli ascolti da “Tale e Quale Show” di Carlo Conti, nel dettaglio i due programmi hanno ottenuto una media di 3.061.000 e 16.06% di share per “Scherzi a parte” contro i 4.397.000 e 21.61% per “Tale e Quale Show.”

Infine venerdi 22 marzo è andata in onda su Rai1 la prima puntata de “La Corrida” che per anni è stata il cavallo di battaglia Mediaset condotta proprio da Carlo Conti che torna a sfidarsi con Paolo Bonolis e il suo “Ciao Darwin 8”.