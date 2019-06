"La Sai l’Ultima?": Ezio Greggio apre lo show con battute su Barbara D’Urso, Trump e Di Maio

Venerdi è andata in onda la nuova edizione di “La sai l’ultima?”, storico programma di barzellette la cui ultima edizione risale al 2008, dopo più di 10 anni quindi il programma di barzellette di Canale5 è ritornato in onda. Questa edizione è condotta da Ezio Greggio affiancato dalla sua fidanzata, Romina Pierdomenico.

La nuova edizione dello storico programma di barzellette avrà tante novità, a partire dal sottotesto Digital Edition: vista l’importanza dei social nei nostri giorni infatti i concorrenti aspiranti barzellettieri sono stati selezionati dal mondo del web. Altre novità riguardano la presenza di tre squadre di barzellettieri i cui capisquadra sono i noti comici Biagio Izzo, Scintilla e Nino Formicola, inoltre ci saranno anche barzellette inviate da casa con dei minivideo. Ezio Greggio su questa nuova edizione ha affermato: “Saranno un paio d’ore di divertimento, del quale in questo momento c’è tanto bisogno”.

Greggio ha deciso di iniziare la prima puntata con delle battutte pungenti, la prima su Barbara D’Urso, mentre parlava del dittatore nordcoreano Kim Jong Un, famoso sia per la sua ferocia che per torturare i suoi dissidenti ha esclamato: “Dicono che la prossima volta gli faranno vedere un programma di Barbara D’Urso”.

Anche Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti, ed il Vicepremier Luigi Di Maio sono stati presi di mira. Greggio infatti dopo aver definito Trump una barzelletta vivente con la testa piena di lacca ha amesso: “D’altronde Trump sta agli Stati Uniti come Di Maio sta al congiuntivo”.

Tuttavia non solo gli assenti, ma anche i presenti vengono presi di mira, infatti poco prima di iniziare la puntata sono state mostrate alcune papere dei comici, inoltre anche se non è stata mandata in onda la clip, il caposquadra Nino Formicola è caduto durante le registrazioni, ma poi sorridente ha fatto il suo ingresso in puntata.