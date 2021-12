La reunion del cast di Harry Potter arriva il primo gennaio 2022

Ci siamo. Il primo gennaio 2022 l’intero cast degli otto film di Harry Potter si vedrà riunito per l’anniversario del ventennale del primo film. Ci saranno canali dedicati su Sky Cinema dove verrà proiettata l’intera saga e sul canale Now in streaming. Il pubblico in contemporanea America– Italia verrà trascinato in una full immersion a contatto con il backstage della fortunata serie.

Tutto il cast verrà coinvolto con interviste dedicate e gli appassionati non potranno perderselo per nulla al mondo, Alla memorabile reunion parteciperanno anche Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes cioè Lord Voldemort, Jason Isaacs, Gary Oldman cioè sirius Black, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, e Ian Hart, per citarne alcuni.

Nel cast purtroppo non saranno presenti il Professor Severus Piton venuto a mancare nel 2016 e il primo Albus Silente. Una delle saghe cinematografiche più amate di tutti i tempi, tanto che durante il 2020 in epoca di lockdown è stata ritrasmessa su Mediaset più volte e vista con un audience altissima.

Nata dalla penna fortunata di J.K.Rowling la scrittrice che ha venduto milioni di copie del libro sul maghetto, narra le gesta di Harry che combatte contro la sua nemesi Lord Voldemort con la magia, colui che ha ucciso i suoi genitori, e vive per metà nella scuola di magia di Hogwarts e con il perfido zio.

Nel corso degli otto film Harry crescerà diventando più forte e maturo, affrontando sfide sempre maggiori e dimostrando con coraggio ed anche un pò di humor che è il più grande mago di tutti i tempi. Tutti i fan non vedranno l’ora di rivedere il cast con la prima TV assoluta di “Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts” e di “Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses”.