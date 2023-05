"La regina Carlotta", ci sarà una seconda stagione per il prequel di Bridgerton? Risponde la creatrice

Sono passati pochi giorni dall’uscita di “La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton” su Netflix ed i fan dello show si chiedono già se sia prevista una seconda stagione. Il telefilm, prequel della popolarissima serie “Bridgerton”, porta gli spettatori alle origini e all’ascesa al potere della regina Carlotta.

Il prequel è una serie limitata, ma la creatrice Shonda Rhimes lascia la porta leggermente aperta per una possibile seconda stagione. “Ci sono state domande, ma non ne ho ancora parlato“, ha detto alla stampa la Rhimes, già creatrice di show di culto come “Grey’s Anatomy” e “Private Practice”.

“Potrei vivere con Charlotte e George per sempre, ma abbiamo raccontato una storia molto specifica e chiusa che penso sia una storia completa di questo amore complicato e imperfetto”, ha dichiarato, lasciando intendere che ritiene la storia della coppia reale già conclusa con gli episodi pubblicati. Poi apre ad uno spiraglio, aggiungendo: “ Ma non escludo nulla, perché non si sa mai“.

In “La regina Carlotta” India Amarteifio interpreta la giovane regina Carlotta, ed è affiancata da Corey Mylchreest nei panni di re Giorgio, Sam Clemmett come il fedele servitore Brimsley, Arsema Thomas nei panni di una giovane Agatha Danbury e Connie Jenkins-Greig che interpreta una giovanissima Violet Ledger. Nello show tornano anche gli attori che interpretano gli stessi ruoli in “Bridgerton” , rispettivamente Golda Rosheuvel, James Fleet, Hugh Sachs, Adjoa Andoh e Ruth Gemmell.

La Thomas ha affermato di essere “ossessionata” dal suo personaggio, e sarebbe disposta a riprendere il ruolo di Lady Danbury se venisse realizzata un’altra stagione. “Sarebbe fantastico abitare di nuovo quello spazio“, ha detto l’attrice, “ma anche dove l’abbiamo lasciata adesso, è un buon punto. Se fosse l’ultima volta che vesto i suoi panni, ha il potere ed è pronta a camminare con le sue gambe. Ma se ricevo una chiamata per interpretarla di nuovo, la accetterò“.