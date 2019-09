La Rai sfida Temptation Island Vip e Amici Celebrities mandando in onda Il Commissario Montalbano e La strada di Casa

Si prospetta un anno ricco di impegni per Maria De Filippi. La conduttrice, insieme alla sua società di produzione Fascino P.G.T, manda in onda su Canale 5 i grandi classici come “Uomini e Donne”, “Amici” e “C’è Posta per Te”. Questi sono programmi intoccabili che ottengono ottimi ascolti da ormai molti anni.

Nella stagione 2019-2010 Maria De Filippi ha voluto fare le cose in grande, mettendo nei palinsesti nuove trasmissioni con la sua firma. Oltre al confermatissimo Temptation Island Vip, dove viene condotto da Alessia Marcuzzi, negli ultimi mesi la moglie di Maurizio Costanzo conferma la messa in onda di Amici Celebrities. Non va dimenticato che nei prossimi mesi, su La5, verrà trasmesso anche Giortì.

La mossa della Rai

L’azienda di Viale Mazzini non sta a guardare la concorrenza e pare che voglia far di tutto per creare problemi ai due nuovi programmi della Queen Mary. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, quelli della Rai vorrebbero anticipare le repliche de Il Commissario Montalbano al 9 settembre, giorno in cui inizia proprio la seconda edizione di Temptation Island Vip con l’episodio “La gita a Tindari”, uno dei più amati dei telespettatori. Gli episodi, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbero andare in onda fino al 28 ottobre.

Una sfida più abbordabile invece per Amici Celebrities, la trasmissione condotta da Michelle Hunziker e Maria De Filippi. Infatti, secondo come riporta il sito “Blogo“, l’azienda di Viale Mazzini starebbe pensando di mettere in campo La strada di casa, una serie televisiva diretta da Riccardo Donna.

“Blogo” non esclude un cambiamento dell’ultimo momento: “Ma è facile immaginare che ‘l’accoppiata affascinante’, strada facendo, possa pure scambiarsi di posto, c’è tempo prima infatti di vedere come andranno le due fiction made in Rai per regolarsi”. Le due aziende quindi si stanno già sfidando a distanza prima dell’inizio vero e proprio delle trasmissioni.