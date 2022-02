La pupa e il secchione, Soleil Sorgè e Antonella Elia faranno parte del cast

L’italoamericana Soleil Sorgè è tra le protagoniste della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, per via del suo triangolo amoroso formato da Alex Belli e Delia Duran, sta riuscendo a ottenere un’attenzione mediatica molto importante.

Proprio per questo motivo è tra le favorite per portarsi a casa il premio finale, ma deve comunque sfidare una concorrenza piuttosto importante. Intanto, vincitrice oppure no, per Soleil si dovrebbero aprire le porte de “La pupa e il secchione“, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso proprio il giorno dopo alla finale del “GF Vip”.

Le ultime indiscrezioni su “La pupa e il secchione”

Nel recente comunicato di Mediaset, ove si parlava anche dei prossimi eventi sportivi, si menzionano le prime ufficialità nei riguardi del reality: “In onda il martedì, nella serata in cui Canale 5 ospiterà le partite a eliminazione diretta di Champions League e una semifinale di Coppa Italia, ‘La Pupa e il Secchione Show’ costituirà anche un inedito mix di palinsesto Mediaset: la nuova versione si presta perfettamente ad ampliare l’audience di Italia 1 sommando ai tipici telespettatori della rete un largo pubblico appassionato al racconto televisivo”.

Silenzio assoluto invece per il cast, ma il settimanale “Nuovo TV” diretto da Riccardo Signoretti, annuncia in anteprima la presenza di Soleil e Antonella Elia: “Barbara D’Urso rilancia il divertente format di Italia 1 con Antonella Elia e la gieffina Soleil Sorgè. Ritorno in prima serata con Pupe, Secchioni e sorprese shock”.

Oltre a questa breve notizia, non si sa null’altro sul ruolo di Soleil, ma molto probabilmente condividerà il posto da opinionista insieme alla compagna di Pietro Delle Piane. Parlando invece delle dinamiche del programma i concorrenti possono raggiungere lo studio televisivo per raccontare le dinamiche della villa in cui trascorrono la settimana e svelare magari alcuni retroscena.