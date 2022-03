La pupa e il secchione, si ritira Flavia Vento: al suo posto dovrebbe subentrare Francesca Cipriani

Niente da fare per Flavia Vento, che ha deciso di ritirarsi da “La pupa e il secchione”. La showgirl infatti viene riconosciuta dal pubblico di Mediaset per non essere riuscita negli ultimi anni nel portare avanti un impegno con nessun tipo di reality show.

A rivelare questo addio, come riportato testualmente dal sito “Biccy”, Barbara D’Urso durante l’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque”: “Flavia Vento si è ufficialmente ritirata. Ho fatto di tutto per convincerla. Le ho anche detto che avremmo potuto farle vedere i suoi cani, ma non c’è stato nulla da fare. Flavia è voluta andarsene ed è già tornata a casa sua“.

Con un pizzico di delusione, ma non di rabbia come sottolineato più volte dalla Barbarella, afferma che durante i casting avrebbe ricevuto delle rassicurazioni da parte sua sul fatto che non avrebbe abbandonato “La pupa e il secchione”. I motivi comunque non deriva dalla mancanza dei suoi cani, ma la d’Urso promette che dirà tutta la verità durante la diretta di martedì su Canale 5.

Francesca Cipriani potrebbe prendere il posto di Flavia Vento

Ovviamente la Vento verrà sostituita, e Barbara D’Urso svela un identikit sul prossimo nome, ove smentisce inizialmente il ritorno di Paola Caruso: “Lei è una super pupa, un volto conosciuto in tv. Non voglio dire famosa, perché non mi piace come termine, ma l’avete vista in televisione molte volte. Questa ragazza è bionda, formosa, con delle belle curve. Lei è la pupa per eccellenza, è italiana, italianissima. Se ha già fatto ‘La pupa e il secchione? Non posso dirlo“.

Per molti gli indizi svelati dalla conduttrice portano a favore di Francesca Cipriani. Oltre a coincidere perfettamente con la descrizione fisica, il fatto che non abbia escluso una vecchia partecipazione a “La pupa e il secchione” è un’altra prova del suo ingresso dalle prossime settimane.