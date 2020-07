La pupa e il secchione ritorna con la conduzione di Paolo Ruffini

L’esordio della prima edizione de “La pupa e il secchione” è arrivato nel 2006, con la conduzione di Enrico Papi e Federica Panicucci. Ai tempi ha avuto un ottimo successo, registrando una media di 3.114.000 e uno share del 16,22%, ove hanno trionfato la coppia formata da Rosy Dilettuso e Alessandro Sala.

La seconda edizione, con la conferma di Enrico Papi e come sua spalla Paola Barale, ha visto trionfare Francesca Cipriani, oggi nota per essere inviata di Barbara D’Urso, e Federico Bianco. Dopo un periodo di sospensione durata ben dieci anni, la trasmissione ritorna nel 2020 con un format completamente diverso, non ripetendo però i successi delle due edizioni passate.

Il ritorno de “La pupa e il secchione”

Nonostante questo flop sembra che Mediaset voglia confermare la quarta edizione del reality show trasmesso su Italia 1. A rivelarlo è il sito “Tv Blog“, ove anticipa anche il nome del conduttore e le prime possibili anticipazioni sulle nuove regole de “La pupa e il secchione”.

Secondo “Tv Blog” i due conduttori sarebbero stati confermati anche per questa edizione: “Confermato alla guida di questa quarta edizione della Pupa e il secchione e viceversa il buon Paolo Ruffini, che dovrebbe essere affiancato ancora della giunonica Francesca Cipriani“.

Ma le novità non sono finite qui, poiché gli autori avrebbero deciso di puntare sulla formula del viceversa: “L’appuntamento per questa quarta edizione, sempre con il meccanismo già visto nella terza serie, con le donne che possono diventare secchione e con i secchioni che possono diventare pupi, potrebbe essere fissato già nel prossimo autunno”.

Il coraggio da parte della rete non sembra comunque mancare, poiché stanno ripuntando su un format che, dati alla mano, non ha portato i risultati sperati. Per questo motivo non va escluso che possano esserci delle novità per “svecchiare” la trasmissione.