La pupa e il secchione, primo scontro tra Mila Suarez e Soleil Sorgè: "Sei falsa, cambi uomini come le mutande"

La prima puntata de “La pupa e il secchione” viene immediatamente caratterizzata per una lite piuttosto accesa tra Soleil Sorgè, l’opinionista scelta personalmente da Barbara D’Urso per questa edizione e Mila Suarez, l’ex compagna di Alex Belli presente nel cast con il ruolo di pupa.

Lo scontro viene acceso però dalla conduttrice ove mentre presenta la modella marocchina mostra alcune foto in cui Mila attacca duramente Soleil sui social network. Nonostante le mille frecciatine fatte dalla Suarez, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” riesce sempre a mantenere la calma, dichiarando di non aspettarsi un quoziente intellettivo alto da una ragazza che ha accettato di far parte della categoria delle pupe.

Lo scontro tra Soleil e Mila

Continuando a parlare di quelle famose stories su Instagram, Mila sottolinea: “Ho parlato di te per la tua aggressività, per la tua falsità. Sei così preparata che affronti solo le ragazze straniere che non sanno parlare molto bene l’italiano, come hai fatto con Delia. Hai fatto soffrire una donna, è una cosa orrenda. Alla fine sei brava solo a parlare, fammi vedere anche altre cose”.

Soleil ribatte immediatamente alle accuse, rivelando a Mila che anche lei è straniera invitandola successivamente a non parlare sempre di Alex Belli ma di farsi conoscere personalmente dal pubblico da casa. Tuttavia la pupa, nella parte finale, lancia un’ultima e pesante frecciatina nei suoi confronti: “Hai sempre utilizzato le persone per arrivare in televisione, hai fatto così con tutti i tuoi ex. Soleil, tu cambi gli uomini come si cambiano le mutande“.

La lite termina qui, ma sicuramente nelle prossime dirette de “La pupa e il secchione” saranno caratterizzati dagli scontri tra Soleil e Mila. Per di più Alex Belli, in una recente intervista rilasciata sui social network alla pagina “Casa Chi”, afferma di essere presente alla trasmissione, seppure non vuole specificare con precisione il proprio ruolo.