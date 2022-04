La pupa e il secchione, Paola Caruso sospesa dopo l’aggressione a Mila Suarez

Come anticipato durante la puntata di ieri di “Pomeriggio Cinque“, Barbara D’Urso ha voluto prendere dei provvedimenti dopo l’aggressione di Paola Caruso nei confronti di Mila Suarez. L’ex bonas di “Avanti un altro!” nel confessionale ammette di aver sbraitato nei suoi confronti dopo che l’influencer avrebbe parlato male del figlio.

Durante la diretta del 12 aprile de “La pupa e il secchione” arriva la sentenza per Paola Caruso, che viene ufficialmente sospesa dal reality show. Come mostrato nella clip alcune frasi di Mila riguardo il figlio della sua collega hanno innescato una rabbia violenta che nel giro di pochissimi secondi sfocia in una violente rissa.

La reazione di Paola Caruso

Tra l’altro sono intervenuti i presenti al momento della dura reazione di Paola nei confronti di Mila ed una volta separate le due pupe, la Caruso ha avuto un mancamento ed è svenuta. Interpellata in merito a questa brutta parentesi, Paola chiede nuovamente scusa: “Non mi era mai capitato di perdere il controllo in questo modo, sono mortificata per lo spettacolo. Non voglio insegnare questo a mio figlio, ho avuto un vuoto, mi si è chiuso il cervello. Per la seconda volta ha attaccato mio figlio”.

Invece Barbara D’Urso, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, ha spezzato una lancia a favore di Mila, affermando che l’ex di Alex Belli è entrata nel cast proprio con l’obbiettivo di provocare: “Qualunque provocazione venga fatta rispondi in qualunque modo ma le mani addosso no“.

Gli opinionisti in studio condannano immediatamente il gesto di Paola, ove Federico Fashion Style afferma di essere indignato per il brutto messaggio dato al pubblico da casa. Soleil Sorgè invece ci va ancora più dura: “Non esiste limite per arrivare a mettere le mani addosso, non siamo degli animali”. Alla fine la punizione ricevuta da Paola Caruso è quello di non poter gareggiare alla gara.