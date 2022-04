"La pupa e il secchione", Paola Caruso e Mila Suarez arrivano alle mani: "Ci saranno provvedimenti disciplinari"

La notizia viene dapprima data da “Dagospia” con un articolo di Giuseppe Candela e poi confermata da Barbara D’Urso durante l’ultima diretta di “Pomeriggio Cinque“. Durante la notte del 12 aprile c’è stata una lite violenta tra Paola Caruso e Mila Suarez che sarebbe sfociata anche in una violenta aggressione fisica.

“Mila mi ha provocata tutto il tempo, mi ha detto qualunque cosa. A un certo punto l’unica cosa che ho sentito è stata: tu sei una manipolatrice e strumentalizzi tuo figlio” afferma con dispiacere Paola che comunque ha voluto chiedere scusa per il comportamento tenuto: “Mi sento mortificata e umiliata perché comunque non si deve mai perdere il controllo“.

Proprio per questo motivo nella puntata del 12 aprile de “La pupa e il secchione” ci sarà un provvedimento piuttosto importante nei confronti delle due ragazze. Al momento non è dato sapere la punizione pensata da Barbara D’Urso insieme al suo staff, ma non va escluso che possa esserci anche una squalifica.

E le parole di Barbara D’Urso non lascia presagire nulla di buono: “Sono stata svegliata questa mattina dalla notizia che c’era stata una lite molto forte tra Paola Caruso e Mila Suarez. La cosa grave è che questo litigio è poi sfociata in un’aggressione fisica e questo, ovviamente, comporterà delle conseguenze“.

Mentre su Twitter ha scritto: “Gianmarco Onestini è stato al centro di un durissimo scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso, che è andato ben oltre il limite. Per questo motivo stasera a La Pupa e il secchione show verranno presi seri provvedimenti disciplinari. Io non accetto certi comportamenti“.

I telespettatori quindi si aspettano una diretta ricca di colpi di scena, con la D’Urso che potrebbe diventare la vera protagonista. Con la squalifica bisognerebbe cercare anche nuovi volti, seppur Mila è entrata nel reality con lo scopo di insidiare le altre pupe e per portare loro via un secchione.