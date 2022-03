La pupa e il secchione, nuovo scontro tra Mila Suarez e Soleil Sorgé: "Per me tu vali zero"

Le dinamiche de “La pupa e il secchione“, come si è potuto vedere in queste prime due dirette, girano quasi tutte sugli scontri tra Mila Suarez e l’opinionista Soleil Sorgè. I primi screzi sono nati a causa di alcune stories pubblicate dalla modella marocchina nei confronti di Soleil, ove l’aveva accusata di essere una persona falsa, tremenda e calcolatrice.

Gli attacchi poi si sono protatti fino alla prima puntata del reality show condotto da Barbara D’Urso, in cui Mila stuzzica Soleil: “Non è che stai rosicando perché Alex non ha sposato te?”. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” però, in maniera piuttosto pacata rispetto ai suoi standard, accusa la pupa di star lanciando questi attacchi con il solo scopo di far parlare di sé.

La nuova lite tra Mila Suarez e Soleil Sorgè

Mila, negli ultimi giorni, si è avvicinata molto a Mirko Gancitano, il compagno di Guenda Goria. Come rivelato dalla Barbarella in una puntata di “Pomeriggio Cinque“, l’ex compagna di Alex Belli starebbe provocando in ogni modo il secchione, sottolineando che dormono nel letto insieme.

Questo avvicinamento però non convince Soleil e, durante la puntata del 22 marzo, non si tira indietro nel rinfacciarlo: “Non hanno fatto chissà cosa, ma è proprio il suo modo di lanciarsi di lei così velocemente in questo modo così importante…” ma la risposta di Mila non si fa attendere: “Vedi da che bocca escono certe parole… come hai fatto anche te, la stessa cosa. Mi hai dato uno zero come giudizio, anche tu per me sei uno zero“.

La Sorgè, probabilmente anche incoraggiata dai fischi lanciati dal pubblico dopo le parole rilasciate da Mila, lancia un ulteriore attacco: “Evita di paragonarti a me, tesoro, anche no. Ti ho dato zero? Perché è quello che sei. Fortunatamente il giudice sono io e quindi va bene così”.