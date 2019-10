La Pupa e il Secchione: nel cast Valeria Marini, Vittorio Sgarbi e Aldo Busi

L’ultima edizione de “La Pupa e il Secchione” è andata in onda dal 18 aprile 2010 al 7 giugno 2010, con la conduzione di Enrico Papi insieme a Paola Barale. I due vincitori sono stati Francesca Cipriani, ora famosa grazie alle sue numerose ospitate nelle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso, e Federico Bianco.

I bassi ascolti registrati dalla seconda edizione, che ha perso circa un punto di share e 500.000 mila spettatori rispetta alla prima, hanno costretto la rete “Mediaset” a chiudere la trasmissione. Tuttavia, già da un po’, è stato confermata una nuova edizione del reality show su Canale 5.

Le prime anticipazioni sul cast

Al momento si vocifera che a condurre la terza edizione de “La Pupa e il Secchione” sarà Paolo Ruffini. Il nome della co-conduttrice non è ancora ufficiale, ma si vocifera sempre di più una possibile partecipazione di Francesca Cipriani. Gli indizi provengono proprio dai social della ex bonas di “Avanti un altro!”, poiché nei mesi scorsi ha pubblicato una foto mentre si trovava sul set per le riprese di una trasmissione.

Il sito “Super Guida TV” rivela anche i nomi dei primi tre concorrenti che faranno parte del cast: “Valeria Marini, Vittorio Sgarbi e Aldo Busi […] Sgarbi è capace di sorprendere i telespettatori ed innescare polemiche da un momento all’altro. La Marini ha già regalato parecchio trash in vari programmi tv, facendo così impazzire il pubblico che la ama a dismisura. Busi? Ebbene Busi potrebbe essere un ottimo intermediario fra la cultura di Sgarbi e l’estro della Marini in quanto possiede entrambe le caratteristiche”. Per Aldo Busi però potrebbe esserci anche un ruolo totalmente diverso, diventando solamente essere il protagonista delle prove fatte alle pupe o pupi.

Sempre secondo “Super Guida TV” le registrazioni sono state già ultimate, e dovrebbe essere mandate in onda nei primi mesi del 2020, più precisamente a febbraio. Tuttavia, per l’anno venturo, Mediaset ha molte trasmissioni da collocare, quindi su questo non ci sono ancora delle certezze.