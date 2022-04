La pupa e il secchione, Mediaset delusa da Barbara D’Urso e dal calo di ascolti: "Il pubblico sta scappando"

Fino a questo momento gli ascolti del “Live – Non è la D’Urso” non sono mai stati esaltanti. Escludendo la prima diretta, ove Barbara D’Urso riesce a sfondare la quota dei 2 milioni di telespettatori (precisamente il 2.003.000 con il 12,62% di share), le ultime due puntate sono state delle enormi delusioni.

La seconda diretta, in onda nella giornata del 22 marzo, racimola soltanto 1.370.000 milioni di spettatori con uno share del 9.05%, mentre l’ultima andata in onda il 29 dello stesso mese gli ascolti calano ancora di più poiché Italia 1 ottiene soltanto 1.228.000 di telespettatori e uno share del 8.18%, perdendo sempre contro la concorrenza.

Mediaset e Banijay delusi da Barbara D’Urso

Sul rilancio di “La pupa e il secchione” i vertici di Mediaset ci hanno puntato davvero molto, per questo motivo si sono convinti a dare la conduzione a Barbara D’Urso. Tuttavia, fino a oggi, il reality sta registrando un vero e proprio flop e, come riportato dal sito “Dagospia”, sia la rete che a casa di produzione Banijay sono molto delusi dalla piega che sta prendendo il format.

“Gira voce che Mediaset e la casa di produzione Banijay non sarebbero soddisfatti della resa televisiva del prodotto” riporta il giornalista Giuseppe Candela sul sito “Dagospia” ove afferma che tra i vertici ci sarebbe una clima piuttosto testo in cui si cerca il colpevole: “Nel mirino proprio la conduttrice ‘È colpa di Barbara D’Urso’, ripetono in coro ai piani alti. La colpa? Aver reso la trasmissione di fatto come ‘Live – Non è la D’Urso’ facendo scappare il pubblico. Perché le è stato permesso e si proverà a intervenire nelle prossime settimane?”.

Al momento però non dovrebbero esserci clamorosi stravolgimenti da parte di Barbara D’Urso su “La pupa e il secchione”, ma se gli ascolti continueranno su questa strada non vanno esclusi clamorosi colpi di scena, come una chiusura anticipata rispetto ai piani iniziali.