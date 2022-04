La pupa e il secchione, furente lite tra Elena Morali e Barbara D’Urso: i dettagli

Elena Morali è l’ultima entrata de “La pupa e il secchione“, il reality show di Italia 1 condotto da Barbara D’Urso. L’influencer infatti entra nel programma con l’obbiettivo di sostituire Flavia Vento, ove quest’ultima ha deciso di abbandonare il proprio secchione a causa di alcuni problemi familiari molto importanti mai specifici del tutto.

Intanto, secondo le ultime indiscrezioni riportate dal sito “Biccy“, la Morali avrebbe avuto una lite piuttosto furiosa con Barbara D’Urso in cui non sarebbero mancati dei momenti di trash “indimenticabili”. Il tutto però si sarebbe risolto in un nulla di fatto, dal momento che Elena entra nuovamente nello studio per chiedere scusa alla conduttrice.

La lite tra Elena Morali e Barbara D’Urso

“Sembrerebbe che l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi nel corso della finale sia uscita dallo studio arrabbiata lanciando il microfono a terra“ si legge sul portale che poi aggiunge: “Il motivo ovviamente non possiamo saperlo, ma – sempre secondo quanto trapelato online – sarebbe poi rientrata per chiedere scusa subendo un cazziatone di Barbara d’Urso”.

Oltre alle scuse e la pace fatta con la conduttrice, per Elena arriva un’altra bella notizia. Difatti, sempre secondo le indiscrezioni, avrebbe ricevuto la proposta di nozze da parte del suo fidanzato Luigi Mario Favoloso che, rispondendo ad alcuni fan su Instagram, ha dichiarato senza peli sulla lingua di non aver apprezzato la partecipazione di Elena a “La pupa e il secchione”.

Sempre rispondendo ai suoi follower, comunque Luigi ha sempre negato di essere geloso: “Nonostante gli ex di Elena siano più simili ad Aristide che a me, non ho nemmeno l’1% di gelosia su questa cosa. Evitate messaggi stupidi. Sono molto felice che Elena possa passare del tempo, confrontarsi e imparare da una persona culturalmente sopra la media come lui. Appezzo e stimo Aristide da quando ha fatto il GF Vip. Spero di avere l’opportunità di conoscerlo anche io. Sono poche le persone che hanno così tanto da insegnare”.