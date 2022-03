La pupa e il secchione, Flavia Vento commenta il suo ritiro: "È successa una cosa abbastanza grave"

Il ritiro di Flavia Vento non sorprende i telespettatori, dal momento che la showgirl si è ritirata praticamente da tutti i reality show in cui ha deciso di partecipare di sua spontanea volontà. Questa decisione viene però aspramente criticata dall’opinionista Antonella Elia, ove la bolla come una persona patetica che ha concluso la sua carriera dopo questo ennesimo flop.

Flavia risponde immediatamente per le rime, affermando di essere pronta a denunciarla per le pesanti parole che ha dovuto subire da parte sua. Intanto Barbara D’Urso, commentando il suo addio dal reality, annuncia che sin da subito Elena Morali prenderà il suo posto e quindi affiancherà Aristide Malnati, con l’esperto di storia antica che è rimasto senza pupa per circa una settimana.

Flavia Vento commenta il suo ritiro

Come rivelato testualmente dal sito “Fanpage“, Barbara D’Urso ha aperto la diretta proprio commentando la decisione dell’ex modella: “Mi hanno chiamato e mi hanno parlato di Flavia Vento. Mi hanno detto ‘Ha passato una notte terribile, ha tentato di dormire nel giardino, vuole andare via’. Le ho parlato al telefono, ho provato a convincerla ma è fuggita”.

Successivamente, in collegamento, prende parola Flavia Vento, ove afferma che il suo ritiro nasce da una situazione piuttosto grave, seppur attualmente non ne vuole parlare per una questione di privacy: “Sai che non avrei parlato di quello che è successo, sono cose mie private. Non voglio parlare di questo, mi dispiace. È successa una cosa di cui non voglio parlare, quando sarà ne parlerò, una cosa abbastanza grave. Ed è il motivo per cui ho deciso di andarmene“.

Le sue parole, oltre a non aver convinto la già citata Antonella Elia, lasciano dei dubbi anche nei confronti di Soleil Sorgè e Federico Fashion Style. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” la invita almeno a chiedere scusa a Barbara D’Urso e ai spettatori per il suo ritiro, e lo stesso Federico ribadisce il pensiero di Soleil affermando che non avrebbe fatto una bellissima figura dopo aver preso questa decisione.