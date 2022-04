La pupa e il secchione, Flavia Vento chiede di rientrare nel reality

In una recente intervista, Flavia Vento ha rivelato di aver abbandonato di sua spontanea volontà ben cinque reality show, ma per motivi quasi tutti diversi. Al “Grande Fratello Vip” per esempio sentiva la mancanza dei suoi cani, a “La Fattoria” invece è letteralmente scappata perché non riusciva a gestire il comportamento degli altri concorrenti.

L’ultimo addio, anche quello più discusso, è quello a “La pupa e il secchione“. Flavia Vento, come poi confermato durante l’ospitata da Andrea Dianetti e Dayane Mello, ammette di aver abbandonato la villa solamente per motivi personali pure piuttosto importanti, ricevendo degli attacchi da parte di Soleil Sorgè, Federico Fashion Style e soprattutto da Antonella Elia.

Flavia Vento chiede il suo rientro a “La pupa e il secchione”

La showgirl, durante l’ultima diretta del reality condotto da Barbara D’Urso, ammette di voler rientrare nuovamente nella villa. Per convincere gli opinionisti ad avere una seconda chance entra negli studi in una vasca di plexiglass, con tanto di pinna e conchiglie sui seni, ma nonostante l’impegno e l’originalità, riceve ben tre “no” da parte loro.

“Secondo me anche no Flavia dopo quello che hai fatto” Federico Fashion Style, ma neanche Antonella Elia ci va più leggera: “In nome a tutti i lavoratori dello spettacolo, cacciamola” mentre Soleil Sorgè cerca di essere più diplomatica e apre al suo ingresso: “Io ti dico ‘sì’ se dice il vero motivo del suo addio ed è giustificabile”.

Flavia non risponde alla domanda di Soleil, rintanandosi quindi dietro ai gravi problemi personali svelati la scorsa settimana a Barbara D’Urso e nelle recente intervista. Dal momento che la showgirl riceve tre “no” si arrende all’evidenza, sottolineando comunque di non voler abbandonare del tutto il mondo dei reality e nell’essere pronta ad avere un’altra occasione: “Me lo aspettavo. Però dai, ci sarà un altro programma per me”.