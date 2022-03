la Pupa e il Secchione, Drusilla Gucci parla del suo rapporto con Chiofalo

Da poche settimane, Barbara D’Urso è alla conduzione della Pupa e il Secchione, in onda su Italia 1. Uno dei membri del cast è Francesco Chiofalo, fidanzato di Drusilla Gucci.

La Gucci, a Superguidatv, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della malattia del fidanzato e del loro legame.

Francesco, anni fa, è stato colpito da una grave malattia, Drusilla ha raccontato che è molto ansioso e anche prima di entrare nel programma aveva pensato che la malattia sarebbe potuta tornare. Lei le è stata molto vicino, cercando di affrontare insieme il problema.

L’entrata nel reality, secondo Drusilla, è un modo per distrarlo da tutta l’ansia che la malattia gli ha portato negli anni.

La ragazza ha ammesso di essere molto gelosa ma che Francesco, in coppia con Annachiara nel reality, si sta comportando bene. Ha affermato: “Il programma è tutto suo. Francesco si sta comportando bene e non ci sta provando con nessuna. Tutto regolare, insomma. Siamo due caratteri molto forti e spesso ci scontriamo. Si tratta però di litigate superficiali, nulla di grave. Gli inizi sono sempre molto complicati perché si deve trovare l’incastro giusto con una persona che non si conosce. A volte può capitare di litigare per misurare l’altro e capire fin dove vuole spingersi, cosa piace o non piace. Le chiamerei litigate di collaudo. Abbiamo due caratteri focosi e turbolenti ma l’amore non è bello se non è litigarello”.

Le liti che hanno avuto, secondo Drusilla, sarebbero state di collaudo e che servivano per conoscersi e per capirsi. Ammette che sono due caratteri entrambi forti e focosi ed è quindi normale scontrarsi. Sembra che la bella Gucci, sia molto innamorata e sicura del suo rapporto con Chiofalo, che anche se molto diverso l’ha conquistata a tutti gli effetti.

L’ex tentatore di Tempation Island, infatti, è stato sempre molto apprezzato dal pubblico per la sua spontaneità e genuinità.