Negli ultimi giorni il sito “Dagospia” ha rivelato come Mediaset sarebbero seriamente preoccupati per gli ascolti delle prime puntate de “La pupa e il secchione“. I vertici della rete tra l’altro non avrebbero apprezzato la nuova piega presa dal programma, che è diventato un reality show basato sulle vecchie trasmissioni di Barbara D’Urso.

Per risollevare gli ascolti durante la diretta del 13 aprile c’è stato il caso legato all’aggressione di Paola Caruso nei confronti di Mila Suarez. L’ex bonas di “Avanti un altro!” difatti ha aggredito, usando anche la violenza fisica, l’influencer marocchina dopo aver ricevuto una pesante provocazione sul proprio figlio.

Gli ascolti non premiano Barbara D’Urso

Nonostante gli sforzi della “Dottoressa Giò” per portare un trash fondato sui propri vecchi format, i dati Auditel al momento non la stanno premiando. L’ultima diretta registra solamente 1.258.000 milioni di telespettatori e uno share del 8,66%, migliorando di pochissimo i risultati della penultima puntata (1.246.000 milioni di spettatori e l’8,41% di share).

Paragonati poi ad altri programmi andati nella stessa giornata, il tonfo della D’Urso sembra essere ancora più clamoroso. “La scogliera dei misteri“, miniserie francese in onda su Rai 1, ottiene una media di 3.688.000 spettatori e uno share del 16.7%, mentre su Rai 2 il conduttore Stefano De Martino con il suo game show “Stasera tutto è possibile” ha fatto compagnia a 1.409.000 spettatori con uno share dell’8%. Ottimi risultati per il talk politico “#Cartabianca“, che si porta a casa 1.143.000 spettatori e uno share del 5.8%.

Su Canale 5 invece va in onda i quarti di finale di UEFA Champions League con il match tra Chelsea e Real Madrid, ove registra 3.582.000 di spettatori e uno share del 16.5% mentre su Rete 4 il giornalista Mario Giordano, grazie a “Fuori dal Coro“, tiene incollati dinanzi alla televisione 807mila spettatori con uno share del 4.8%.