La pupa e il secchione, Antonella Elia attacca Flavia Vento: "Ritirandoti manchi di rispetto a tutti, sei patetica"

Durante la scorsa settimana, in una diretta di “Pomeriggio Cinque“, Barbara D’Urso ha annunciato per la prima volta il ritiro di Flavia Vento da “La pupa e il secchione“. I motivi dietro questo forfait della showgirl non sono mai stati rivelati fino a quel momento, ma per l’ex modella un suo ritiro da un reality, purtroppo, non è una novità.

Difatti già nel 2008 Flavia aveva abbandonato “L’isola dei famosi” per motivi personali, dopo aver ricevuto per due volte la nomination, e la stessa sorte capita nel 2012 sempre nella stessa trasmissione per problemi di salute, legati alle numerose punture di zanzara ma anche alle frequenti incomprensioni con i compagni. L’ultimo ritiro lo registra al “Grande Fratello Vip” nel 2020, ove decide di abbandonare la casa dopo soltanto 24 ore di permanenza per una presunta nostalgia dai propri cani.

L’attacco di Antonella Elia a Flavia Vento

Come riportato testualmente dai colleghi di “Biccy“, Antonella Elia si lascia andare a un lungo sfogo nei confronti della showgirl: “Barbara, non dirmi che Flavia si è ritirata perché mi arrabbio. Se è così allora la sua carriera è finita. Basta, questa è una mancanza di rispetto verso tutti. Poi che non si lamenti che le mancano i soldi per dare da mangiare ai suoi adorati cani”.

L’attacco però non finisce qui: “È patetico tutto questo“ e, nonostante la promessa di Flavia Vento di denunciarla, Antonella continua imperterrita per la propria strada: “Denuncia quello che vuoi. Ci siamo anche incontrate al parco dopo che ti eri ritirata dal ‘GF Vip’ e mi hai detto ‘Ti prego Anto fammi rientrare in casa ho bisogno di dare da mangiare ai cani’. Mo che te inventi? Che un extraterrestre è venuto nella villa e ti ha detto di scappare? Dai su non ho più parole“.

L’addio è ormai definitivo, poiché Barbara D’Urso ha sostituito Flavia Vento con l’ex compagna di Scintilla cioè Elena Morali, nonostante le voci degli ultimi giorni portavano soprattutto su Francesca Cipriani.