La pupa e il secchione, Alex Belli rivede Soleil Sorgè e attacca Dayane Mello: "Sei falsa come Giuda, ipocrita!"

L’ultima diretta de “La pupa e il secchione” sta facendo parlare per l’ospitata di Alex Belli, protagonista della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” per via del suo triangolo amoroso con Delia Duran e Soleil Sorgè, ove quest’ultima è l’opinionista del reality condotto da Barbara D’Urso su Italia 1.

Chiamato dalla Barbarella come “pupo per una notte”, la conduttrice ci scherza con la Sorgè: “Sei contenta di rivederlo, Soleil?”. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” inizialmente rivela di essere rimasta senza parole, per poi uscire per pochi secondi dagli studi insieme a Federico Fashion Style.

Lo scontro tra Dayane Mello e Alex Belli

Sta facendo però discutere lo scontro a distanza tra Dayane Mello e Alex Belli. L’italobrasiliana, che conduce “Pupa Party” su Mediaset Infinity, durante la diretta attacca duramente l’attore: “Oddio no è Alex Belli, mi rifiuto basta. Ma non voglio vederlo questo. Ragazzi guardate anche Soleil come reagisce. No Andrea (Dianetti n.d.r) io non ce la faccio a commentare questo. Mi rifiuto, come amica di Sole. Lui l’ha umiliata l’ultima volta”.

Ovviamente ad Alex Belli non si lascia sfuggire questa frecciatina lanciata da Dayane e, ritwittando un video sul suo profilo, non si tira indietro con una piccola bordata: “Sapessi come non ti sopporto io!! Sei falsa come Giuda!! Quando mi incontri fai FALSI SORRISI per depistare!! Ipocrita!”.

Il suo tweet riceve più di 450 commenti, in cui tantissimi (ma ovviamente non tutti) difendono Dayane accusando Alex di aver usato le donne per far parlare di se: “Ma ritorna nel dimenticatoio, nessuno ti sopporta, i tuoi falsi teatrini, sono scontati e imbarazzanti come lo sei tu. Tutta Italia pensa lo stesso di te, quindi fatti una domanda e datti una risposta! Fly down che non sei nessuno”.

L’attacco di Dayane comunque non è una sorpresa poiché l’ex gieffina ha già manifestato il suo astio nei confronti di Alex in una precedente intervista, ove l’accusa di fargli “schi*o” oltre ad aver utilizzato altri epiteti molto più offensivi.