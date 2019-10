La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi sotto accusa: "Non è igienico"

Elisa Isoardi torna a far parlare di sé e questa volta per un motivo non propriamente edificante. Una scelta personale della gioviale presentatrice del cooking show di Rai Uno “La Prova del Cuoco” avrebba fatto inalberare il polemico ed intransigente popolo del web.

Durante una recente puntata della seguitissima trasmissione, la 36enne di Cuneo avrebbe fatto accedere nello studio televisivo de “La Prova del Cuoco” il suo fedele barboncino Zenit e, con molta nonchalance, avrebbe cucinato a stretto contatto con il cane. Un gesto che non è passato inosservato e che il pubblico non ha affatto apprezzato.

Il coro dei telespettatori è stato unanime: non è igienico cucinare in presenza di animali. Elisa Isoardi, infatti, è stata immediatamente bersagliata dai fan del cooking show. I primi ad attaccarla sono stati i suoi followers di Instagram, i quali non hanno trovato nulla di edificante nel suo gesto.

Sebbene portare con sé il proprio amico a quattro zampe sia una scelta che accomuna numerosi vip e persone comuni, i telespettatori de “La Prova del Cuoco”, dopo aver visto la puntata incriminata, hanno avuto da ridire sul comportamento della conduttrice, bacchettandola pubblicamente e disapprovando la sua scelta di cucinare in condizioni di scarsa igiene e asetticità. In molti hanno espresso la medesima riflessione e lo hanno sottolineato: “Il cane in cucina proprio no, no e no. Non si può tenere in braccio il cane mentre una cucina. A me fa schifo”.

E ancora: “Questo cane non lo portare in trasmissione, non è igienico. Lo prendi in braccio, tocchi il cibo. Non è bello da vedere”, ha sentenziato un altro categorico telespettatore. Tuttavia occorre puntualizzare che non esiste, del resto, un protocollo televisivo universale a prova di igiene: ogni conduttrice sperimenta le proprie regole, consapevole delle eventuali polemiche e critiche inerenti le proprie scelte.