La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi pronta a tornare in onda

Dopo uno stop forzato di oltre due mesi finalmente torna in onda La Prova del Cuoco, condotta da Elisa Isoardi e dallo zio d’Italia Claudio Lippi: dal 25 maggio, infatti, su Rai1 partiranno le nuove puntate del cooking show più famoso e longevo della televisione Italia. Una partenza a lungo aspettata e desiderata dalla padrona di casa, che aveva più volte contestato l’amica scelta della rete ammiraglia Rai di non mandare in onda le repliche de La Prova del Cuoco, scegliendo al suo posto di riproporre le vecchie puntate di Linea Verde.

In questo periodo di assenza Elisa Isoardi ha cercato di tenere compagnia ai telespettatori proponendo quotidianamente delle dirette dalla sua pagina Instagram insieme al suo gruppo di cuochi, riproducendo così una setta di Prova del Cuoco casalinga.

Anche per quest’anno, quindi, La Prova del Cuoco avrà il suo degno finale, ma le cose potrebbero cambiare già dalla prossima stagione televisiva quando Antonella Clerici potrebbe riprendersi in suo posto in televisione. Durante un’intervista con Maria Venier a Domenica In, infatti, Antonella ha rivelato di avere dei progetti che potrebbero concretizzarsi già a settembre e di averne parlato con il direttore m di Rai1 Stefano Coletta.

Se così fosse Elisa Isoardi potrebbe essere ricollocata altrove e Antonella Clerici tornare nella fascia che precede il pranzo: probabilmente, però, non tornerebbe con La Prova del Cuoco, un capitolo che ha chiuso circa due anni fa e che non ha alcuna intenzione di riaprire.

Per Antonella, quindi, potrebbe arrivare una trasmissione tutta nuova, magari in diretta dalla sua campagna piemontese che tanto ama e in cui si è trasferita per seguire il suo amato Vittorio Garrone. In ogni caso, al suo fianco non ritroveremmo più la sua fidata compagna Anna Moroni, ora impegnata nella trasmissione di Rete 4 Ricette all’italiana insieme a Davide Mengacci.